Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

Patience sur les routes autour de l'Ascension et de la Pentecôte

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Vernier/Ostermundigen (ots)

Les déplacements en voiture vers le sud entraîneront à nouveau plusieurs heures d'embouteillages autour des prochains jours fériés. À la Pentecôte, il faudra même davantage de patience qu'à l'Ascension, car les vacances de printemps commencent dans certains pays voisins. Le TCS informe sur les principaux horaires de trafic et les itinéraires alternatifs, et recommande de planifier les départs de manière flexible.

Autour des jours fériés et des week-ends prolongés, de nombreux voyageurs prennent la route vers le sud. Cette année encore, il faudra s'attendre à des bouchons et à des temps d'attente prolongés.

Prévisions de trafic autour de l'Ascension

La veille de l'Ascension, les premières files de véhicules au portail nord du Gothard devraient se former dès mercredi à midi. Des temps d'attente plus importants sont attendus jeudi matin à partir de huit heures. L'an dernier, la file a atteint jusqu'à 11 kilomètres, tandis qu'en 2024 elle avait même atteint 16 kilomètres autour de midi. Il est recommandé de planifier son trajet dans la nuit de jeudi à vendredi ou vendredi matin.

Pour le trafic de retour en direction du nord, les bouchons pourraient atteindre dix kilomètres dimanche après-midi. Pour le retour, il est conseillé d'atteindre le portail sud du Gothard le samedi avant 10 heures ou dans la nuit de samedi à dimanche.

Des attentes encore plus longues prévues à la Pentecôte

Les personnes pouvant partir vers le sud en voiture dès le vendredi soir précédant la Pentecôte auront tout intérêt à le faire. Durant le week-end de Pentecôte, il faudra faire preuve de beaucoup de patience devant le portail nord du Gothard dès les premières heures de samedi matin. Au cours des trois dernières années, les files ont atteint jusqu'à 20 kilomètres à midi, avec des temps d'attente dépassant trois heures et demie. À la Pentecôte, les vacances de printemps commencent également aux Pays-Bas ainsi que dans six Länder allemands.

En revanche, ces dernières années, la vague de retours est restée relativement modérée le lundi de Pentecôte, avec des bouchons de quatre à sept kilomètres. Pour éviter les files, il est également recommandé de voyager tôt le matin ou tard le soir. Une semaine plus tard, le samedi suivant la Pentecôte, l'autoroute du Brenner sera totalement fermée de 11 h à 19 h en raison d'une manifestation. Comme un large contournement est recommandé, cela pourrait avoir des répercussions sur les axes du San Bernardino et du Gothard.

Ces principaux horaires de bouchons concernent également les voyageurs de Suisse romande se rendant en Italie via le tunnel du Mont-Blanc ou le tunnel du Grand-Saint-Bernard. Les deux tunnels sont par ailleurs payants.

Recommandations de déviation

Pour les voyageurs venant de la région de Zurich et de Suisse orientale, il vaut la peine d'emprunter l'itinéraire du San Bernardino (A13). Cette alternative est recommandée par l'OFROU, l'Office fédéral des routes, dès que le temps d'attente devant le tunnel du Gothard dépasse une heure et que la file atteint plus de six kilomètres. Toutefois, des perturbations peuvent également survenir sur cet itinéraire alternatif. L'ouverture du col du Gothard, prévue pour le mercredi précédant l'Ascension, devrait contribuer à désengorger le trafic. La fermeture hivernale du col du Grand-Saint-Bernard reste en vigueur jusqu'en juin.

Depuis le Plateau vers le sud, le chargement des voitures sur les trains au Lötschberg et au Simplon constitue une bonne alternative. En raison des travaux de rénovation du tunnel du Simplon, les trains-navettes circuleront jusqu'au 28 mai toutes les deux heures au lieu du rythme habituel de 90 minutes.

Grâce à l'application TCS, les usagers de la route restent bien informés en déplacement, que ce soit sur l'état du trafic, l'ouverture des cols ou, grâce au radar prix du carburants du TCS, sur la station-service la moins chère à proximité. D'autres pays européens, comme la France et l'Italie, proposent également des plateformes de comparaison des prix de l'essence.