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Lidl Suisse enregistre une croissance à deux chiffres : Le chiffre d'affaires du bio augmente de 11 pour cent

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Weinfelden (ots)

Lidl Suisse dresse un bilan positif de l'évolution de son assortiment bio au cours de l'année écoulée : malgré la sensibilité persistante des consommatrices et consommateurs aux prix, le détaillant enregistre une nette hausse de son chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente.

La situation du marché du bio a été exigeante l'an dernier. En raison de l'augmentation du coût de la vie, de nombreux ménages se sont montrés attentifs aux prix, un phénomène perceptible dans tout le secteur, en particulier dans le segment de prix haut. Dans ce contexte, Lidl Suisse peut se réjouir d'une évolution extrêmement positive : le chiffre d'affaires réalisé avec les produits alimentaires biologiques a augmenté de 11 pour cent sur l'exercice 2025. La promotion d'assortiments durables est solidement ancrée dans la stratégie de l'entreprise - un engagement qui porte aujourd'hui ses fruits.

Andreas Zufelde, directeur des achats chez Lidl Suisse, met cette évolution en perspective : " Nous démontrons qu'une qualité bio irréprochable peut être accessible à tous les budgets. Le fait que notre chiffre d'affaires bio enregistre une croissance à deux chiffres malgré la hausse du coût de la vie montre clairement que les Suissesses et les Suisses souhaitent consommer de manière durable et accordent une attention croissante au prix. Nous répondons justement à ces attentes en rendant le bio accessible à toutes et à tous. "

Produits frais particulièrement appréciés

Le bilan est clair : les produits bio sont surtout très demandés dans les catégories de produits frais. Les fruits et légumes comme les bananes, concombres et carottes bio arrivent en tête des préférences. Les articles de consommation courante, parmi lesquels notamment les oeufs, le lait ou le pain bio, comptent également parmi les incontournables des achats bio.

Lidl Suisse propose environ 350 produits bio dans son assortiment permanent de 3000 articles. Cette offre est régulièrement complétée par des actions promotionnelles et des semaines à thème spécifiques, afin de rendre les produits biologiques encore plus attractifs pour un public toujours plus large.

Des normes et certifications parmi les plus élevées

Les produits bio d'origine suisse sont disponibles chez Lidl sous la marque propre Qualité Suisse Bio et répondent pleinement aux directives strictes du label Bourgeon Bio Suisse. Les produits importés sont, au minimum, conformes au règlement bio de l'Union européenne. La plateforme indépendante labelinfo.ch classe ces standards comme " excellents " ou " fortement recommandés ".