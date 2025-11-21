GastroSuisse

Pas de relance pour l'école hôtelière de Zurich

Zurich (ots)

GastroSuisse a décidé de fermer l'école hôtelière de Zurich (HFZ). Un examen minutieux et approfondi mené pendant plusieurs mois est à l'origine de cette décision. L'analyse effectuée démontre qu'une relance ne serait pas économiquement viable, même avec une orientation internationale.

Malgré cette décision, l'enseignement restera assuré pour les étudiant/es de la HFZ jusqu'à l'obtention de leur diplôme. "GastroSuisse a examiné toutes les options de manière approfondie au cours de ces derniers mois", déclare Beat Imhof, président de GastroSuisse. "Nous regrettons vivement de ne pas pouvoir relancer l'école. Les coûts élevés liés aux bâtiments et aux loyers des logements étudiants ne peuvent notamment pas être financés dans le cadre de l'exploitation scolaire."

Les cours à la HFZ seront dispensés jusqu’au printemps 2027. Tous les événements et les manifestations prévus sont également assurés jusqu’à cette date. GastroSuisse examine diverses possibilités pour réaffecter les locaux de la Seestrasse 141 à partir du printemps 2027. Des discussions sont actuellement en cours avec différents partenaires.

GastroSuisse continuera à investir de manière ciblée dans des offres de formation tournées vers l'avenir, favorisant ainsi le développement professionnel au sein de la branche. "Le développement d'un système de formation axé sur l'avenir nous tient à coeur, tout comme le soutien apporté à nos membres", déclare encore Beat Imhof. Le cycle d'études en trois niveaux de cafetier-restaurateur-hôtelier (FCRH) va être entièrement remanié dans le cadre du projet "Paysage de la formation GastroSuisse". La Fédération de l'hôtellerie-restauration garantit ainsi le maintien d'une offre de formation structurée, attractive et axée sur la pratique, qui accompagne les professionnels sur la voie de leur carrière entrepreneuriale. L'école hôtelière de Genève (EHG) affiliée au groupe GastroSuisse forme également des professionnels de très haut niveau.

La Fédération reste ainsi un partenaire de formation de premier plan pour l'hôtellerie-restauration suisse, en partenariat avec les associations cantonales. Parallèlement, GastroSuisse assume ses responsabilités envers ses membres et défend leurs intérêts. Elle veille en outre à une utilisation efficiente des ressources et à la pérennisation de ses offres de formation.