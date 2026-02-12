LIDL Schweiz

Dopo le trattative ancora una volta il salario più alto in tutto il commercio al dettaglio svizzero: Lidl aumenta la massa salariale dell'1,5 per cento

Weinfelden

L'impresa di commercio al dettaglio ha concordato con i partner sociali Syna e la Società degli impiegati del commercio Svizzera nell'ambito del contratto collettivo di lavoro (CCL) un aumento della massa salariale dell'1,5 per cento. Questo aumento della massa salariale corrisponde al più alto nel commercio al dettaglio svizzero per il 2026. Inoltre continua ad essere l'unica impresa di commercio al dettaglio che rinuncia completamente alla deduzione di coordinamento nella cassa pensioni. A beneficiarne è in particolare il personale a tempo parziale, poiché l'intero salario viene considerato senza detrazioni per la cassa pensioni, garantendo una pensione futura sostenibile.

Lidl Svizzera ha concordato un pacchetto salariale interessante con Syna e la Società degli impiegati del commercio Svizzera. L'impresa continua così la sua politica salariale sostenibile e rafforza in modo mirato il potere d'acquisto delle collaboratrici e dei collaboratori. Con un aumento della massa salariale dell'1,5 per cento, le trattative salariali dello smart discount stabiliscono il salario più alto in tutto il commercio al dettaglio svizzero. Nel concreto le collaboratrici e i collaboratori riceveranno almeno 50 franchi in più al mese per una settimana lavorativa di 41 ore. Sarà la maggior parte del personale a beneficiare direttamente dell'aumento di salario: mentre i salari nelle filiali e nei centri di distribuzione vengono aumentati in generale, gli adeguamenti a livello quadro avvengono individualmente.

Cornelia Bickert, Responsabile del ramo professionale presso Syna, ci tiene a sottolineare che: "Siamo entusiasti che Lidl Svizzera abbia registrato nuovamente il rinnovo salariale più elevato nel settore. L'aumento mirato dei salari minimi è un meritato riconoscimento per le prestazioni delle collaboratrici e dei collaboratori e garantisce in modo sostenibile il loro potere d'acquisto in un contesto economico difficile."

Stefan Andexer, Direttore Risorse Umane presso Lidl Svizzera, precisa che: "In un contesto economico difficile, un partner affidabile è decisivo. Investiamo in modo consapevole nelle nostre collaboratrici e collaboratori, per offrire sicurezza. È nostra responsabilità garantire posti di lavoro interessanti e ben pagati che offrano loro una tutela e una previdenza per la vecchiaia sostenibili."

Salario minimo più elevato del settore, garantito dal CCL

Con le trattative salariali di quest'anno, Lidl Svizzera porta il salario minimo a 4'650 franchi, che corrisponde al salario minimo più elevato garantito da contratto collettivo di lavoro per una settimana lavorativa di 41 ore di tutto il commercio al dettaglio svizzero.

Il CCL Lidl garantisce i seguenti nuovi salari minimi (x13):

4'650 franchi per collaboratori/trici non qualificati/e

per collaboratori/trici non qualificati/e 4'700 franchi con formazione di 2 anni in filiale e in magazzino

con formazione di 2 anni in filiale e in magazzino 4'750 franchi con formazione di 3 anni in filiale e in magazzino

Anche Pascal Lamprecht, Specialista Partenariato sociale presso la Società degli impiegati del commercio Svizzera, si dice soddisfatto: "Con questo accordo, Lidl Svizzera persegue una politica salariale sostenibile che migliora il potere d'acquisto fin da oggi e, grazie a una soluzione attrattiva riguardo alla deduzione di coordinamento, rafforza la previdenza per la vecchiaia di tutti i suoi dipendenti."

Ogni franco è garantito per la pensione

Lidl Svizzera offre condizioni uniche nel commercio al dettaglio svizzero, non solo per il salario mensile ma anche per la previdenza. Il lavoro a tempo parziale è fortemente diffuso proprio nel commercio al dettaglio. Per assumersi la responsabilità, Lidl Svizzera rinuncia completamente alla deduzione di coordinamento nella cassa pensioni, in qualità di unica impresa di commercio al dettaglio. Nei modelli tradizionali delle casse pensioni, questa deduzione riduce il salario garantito, con un impatto sproporzionato sui gradi di occupazione più inferiori. Il personale a tempo parziale dello smart discount beneficia invece degli stessi vantaggi dei colleghi impiegati a tempo pieno.