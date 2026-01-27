SERV Schweizerische Exportrisikoversicherung

L'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni SERV assume ora la responsabilità del mandato per i grandi progetti infrastrutturali (GIP) della Confederazione

Zurigo (ots)

Da inizio 2026, la responsabilità complessiva del mandato per i grandi progetti infrastrutturali (GIP) della Confederazione è stata trasferita dalla Segreteria di Stato dell'economia SECO all'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni SERV. Con questo passaggio, la SERV è diventata il punto di contatto e di coordinamento centrale per il "Team Switzerland Infrastructure".

Nell'aprile 2021, il Consiglio federale ha lanciato il mandato per i grandi progetti infrastrutturali (GIP), con l'obiettivo di migliorare ulteriormente l'accesso dell'economia svizzera a importanti progetti infrastrutturali all'estero. L'attenzione era rivolta al rafforzamento del coordinamento tra l'industria svizzera, i servizi competenti dell'Amministrazione federale e gli strumenti di promozione della Confederazione. Un ulteriore obiettivo consisteva nell'individuare in modo mirato nuove opportunità commerciali e mettere in contatto in modo efficiente la domanda estera con l'offerta svizzera.

Attuazione del mandato GIP per la Confederazione

A tal fine è stato creato il "Team Switzerland Infrastructure" che, oltre alla SERV, comprende Switzerland Global Enterprise (S-GE), le associazioni Swissmem, Swissrail e suisse.ing, la SECO nonché altri servizi federali. Dal 2022, l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni SERV contribuisce attivamente all'attuazione di questo mandato.

Già prima del lancio del mandato GIP da parte della Confederazione, la SERV aveva individuato, nell'ambito della sua iniziativa strategica "Pathfinding", progetti concreti per gli esportatori svizzeri, al fine di offrire un sostegno ancora più efficace soprattutto alle PMI in qualità di subfornitori in un contesto globale sempre più dinamico e complesso. Con questi presupposti, la SERV, in qualità di "Trade Facilitator", è riuscita a svolgere un ruolo trainante nel contesto del mandato GIP e ad assumere una posizione di leadership.

Apertura di nuove opportunità commerciali sotto la guida della SERV

La SERV mette in contatto interlocutori chiave, identifica e valuta i progetti. Inoltre, beneficia del rating AAA della Confederazione. Sulla base delle esperienze e delle conoscenze acquisite, la Segreteria di Stato dell'economia SECO ha proposto di trasferire alla SERV la responsabilità complessiva del mandato a decorrere dal 1° gennaio 2026. Nell'ambito di tale trasferimento, presso la SERV è stata istituita una nuova sede di coordinamento per il mandato GIP. Con questo adeguamento vengono create le condizioni per rafforzare ulteriormente la collaborazione con le imprese EPC (Engineering, Procurement, Construction) internazionali per i grandi progetti.

Nuove opportunità commerciali con un elevato potenziale per le imprese svizzere

Grazie al suo "Pathfinding", nel 2025 la SERV è riuscita a realizzare cinque grandi progetti infrastrutturali, con un valore complessivo degli ordini superiore a mezzo miliardo di franchi svizzeri. A questi cinque progetti hanno potuto partecipare complessivamente poco meno di 50 subfornitori svizzeri. Alla fine del 2025, l'esposizione della SERV per tutti gli undici grandi progetti infrastrutturali attivi con partecipazione SERV ammontava a oltre un miliardo di franchi svizzeri, pari a quasi al 10 per cento dell'esposizione complessiva della SERV.

Il CEO della SERV, Peter Gisler, accoglie con favore questa evoluzione: "Questa dimostrazione di fiducia da parte della Confederazione si accompagna agli eccellenti riscontri da parte dei nostri clienti che, grazie al nostro supporto nei progetti infrastrutturali internazionali, beneficiano di nuove opportunità commerciali. L'obiettivo principale di questo mandato è e deve rimanere quello di rafforzare in modo sostenibile la competitività dell'economia di esportazione svizzera e di rendere possibile la realizzazione di numerosi nuovi grandi progetti infrastrutturali all'estero con partecipazione svizzera".

Christian Hendriks, che assume la direzione del dipartimento competente per il mandato GIP, guarda con entusiasmo al suo nuovo ruolo e parla di un passo importante: "Per me è un grande onore e al tempo stesso una sfida stimolante proseguire l'eccellente lavoro di Carsten Böhler e del suo team presso la SERV, in stretta e ben coordinata collaborazione con i partner del "Team Switzerland Infrastructure", ma naturalmente anche con la rete esistente di imprese generali. Insieme teniamo sotto osservazione le attuali opportunità di mercato e, con questo passo importante, ci avviciniamo ancora di più alla realtà operativa, a vantaggio degli esportatori svizzeri".