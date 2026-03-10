Sucht Schweiz / Addiction Suisse / Dipendenze Svizzera

Settimana nazionale d'azione Figli di genitori con una dipendenza: focus su un migliore sostegno ai genitori

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Lausanne (ots)

In Svizzera si stima che circa 100'000 bambini vivano con un genitore che ha un uso problematico di alcol o di altre sostanze. Durante la Settimana nazionale d'azione, coordinata a cadenza annuale da Dipendenze Svizzera e che stavolta si terrà dal 16 al 22 marzo, numerose organizzazioni di 15 cantoni hanno previsto oltre 37 azioni. Quest'anno la Settimana si concentrerà anche su come dare maggior sostegno ai genitori. A tale scopo il nuovo sito internet " Genitorialità e dipendenze"offre informazioni ai professionisti che si aggiungono ai consigli e alle prospettive di intervento per i genitori e la loro cerchia.

I figli di genitori con una dipendenza vivono sovente situazioni molto gravose o addirittura pericolose. Troppo spesso devono portare da soli il peso della paura, della vergogna, dei sensi di colpa e dell'insicurezza perché non vogliono parlare male dei loro genitori. Questi bambini non attirano l'attenzione e solo raramente rivelano la loro difficile situazione. Tuttavia, in questi casi, affinché i bambini ricevano l'aiuto di cui hanno bisogno, se il silenzio è d'argento, la parola è d'oro.

"I bambini vanno protetti. Se si confidano con voi, consideratelo un regalo e non un fardello. [...] Cercate di riconoscere la loro sofferenza, una supplica, un segno non verbale. Cercate di ascoltare. Riflettete su quello che avete percepito, anche a rischio che si tratti di un falso allarme".

Marc (nome di fantasia) è cresciuto con genitori affetti da una dipendenza.

Durante l'ottava Settimana nazionale d'azione per i figli di genitori con una dipendenza si dà voce a questi bambini grazie alle attività di sensibilizzazione dell'opinione pubblica previste da molte organizzazioni e alle testimonianze di alcuni diretti interessati ora adulti. Queste iniziative dovrebbero incoraggiare la popolazione ad aprire gli occhi e contribuire a che i bambini coinvolti trovino aiuto e sostegno. L' opuscolo "Cosa possono fare le persone vicine?" spiega come instaurare un dialogo con i genitori alle prese con una dipendenza e con i loro figli, e come stare vicini ai bambini. Nel contempo l'opuscolo segnala le istanze a cui rivolgersi in caso d'emergenza.

Aprire gli occhi e tendere la mano anche ai genitori

Accanto alle numerose attività, il sito del Programma nazionale PAPÀ BEVE. MAMMA BEVE . fornisce parecchie informazioni per approfondire la condizione di questi bambini e dei loro genitori, e sulle possibilità di aiuto. Sono inoltre disponibili materiali informativi, come opuscoli dedicati ai professionisti, ai diretti interessati e alla loro cerchia.

La novità è che quest'anno il sito " Genitorialità e dipendenze" è destinato anche ai professionisti e trasmette le competenze necessarie quando si ha a che fare con i genitori: com'è la dinamica familiare? Quali sono le sfide per i genitori e per i figli? Che soluzioni si possono adottare per far star meglio tutta la famiglia?

Il sito completa le informazioni già disponibili su dove i genitori coinvolti (e il/la loro partner) possono trovare sostegno in caso di domande e riflessioni sul loro ruolo di genitori. È importante che sappiano come parlare con i loro figli e come sostenerli malgrado le difficoltà. Nel contempo il sito illustra quello che possono fare per loro stessi e come cercare aiuto. Molti genitori alle prese con una dipendenza, infatti, hanno paura a chiedere aiuto perché temono che le autorità tolgano loro i figli. Tuttavia, l'affidamento a terzi è l'ultima ratio e le autorità vi ricorrono raramente. Nella maggioranza dei casi si attivano i servizi di supporto alle famiglie. Tutte queste informazioni forniscono anche alle persone vicine ai diretti interessati approcci importanti per instaurare un dialogo e fornire sostegno, il che in definitiva va a vantaggio di tutta la famiglia.

A livello locale, nazionale e internazionale

La Settimana nazionale d'azione si inserisce nel contesto di iniziative in atto a livello internazionale: diversi paesi come la Germania, la Finlandia, la Slovenia, gli Stati Uniti, la Corea del sud e l'India organizzano, in parte già da parecchi anni, settimane d'azione come la nostra. In Svizzera vi partecipano numerose organizzazioni, che propongono in 15 cantoni e online complessivamente 37 attività di sensibilizzazione. L'elenco (stato al 02.03.2026) delle azioni e degli organizzatori è disponibile qui. Le organizzazioni a livello locale condividono volentieri le loro esperienze con i media. Inoltre alcune persone che in passato sono state confrontate con queste tematiche mettono a disposizione le loro testimonianze.

La Settimana nazionale d'azione è anche sostenuta da diverse personalità, tra cui il comico Renato Kaiser, lo street artist Bane e il rapper e scrittore Gian-Marco "Gimma" Schmid.

Trovate ulteriori informazioni sull'argomento e le testimonianze dei diretti interessati nell'allegato e sul sito web www.figli-genitori-dipendenza.ch.