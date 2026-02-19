LIDL Schweiz

Lidl Suisse lance Lidl Pay

Régler tous ses achats en seul scan

Avec Lidl Pay, Lidl Suisse lance une fonctionnalité de paiement intégrée à l'application Lidl Plus. Dès à présent, les clientes et clients de tous les magasins de Suisse ont la possibilité d'effectuer leur paiement et de bénéficier d'avantages en une seule étape. Pour la clientèle, cette nouvelle fonction accélère et simplifie considérablement les achats.

Lidl Suisse lance sa dernière innovation numérique en date afin de simplifier l'expérience d'achat de ses clientes et clients. Avec la mise en service de Lidl Pay, le détaillant intègre le paiement à Lidl Plus, son application de fidélisation de la clientèle. Jusqu'à présent, il fallait d'abord présenter sa carte de fidélité numérique, puis choisir un moyen de paiement distinct, tel que des espèces, une carte de paiement, Twint ou une carte-cadeau. Avec cette nouvelle fonction, un simple scan de la carte Lidl Plus suffit. La carte une fois lue, le paiement est effectué après une brève confirmation à la caisse. Lidl Pay peut être utilisé aussi bien aux caisses avec personnel qu'aux caisses libre-service.

Facilité d'utilisation et sécurité

La fonctionnalité Lidl Pay est directement intégrée au compte Lidl Plus existant et son activation est optionnelle. Les clientes et clients ont la possibilité d'ajouter à leur portefeuille Lidl leurs cartes de débit ou de crédit des marques Visa et Mastercard. Pour des raisons de sécurité, des procédures biométriques telles que la reconnaissance faciale, l'empreinte digitale ou la saisie d'un pin personnel sont requises pour l'autorisation de tout paiement. Le processus de paiement est totalement dématérialisé et entièrement sécurisé.

Bram van der Valk, Chief Customer Officer chez Lidl Suisse : " Lidl Pay améliore considérablement l'expérience d'achat. Maintenant que le paiement et l'application de réductions ont lieu en même temps, plus besoin de jongler entre ses cartes et son porte-monnaie pour régler ses achats. "