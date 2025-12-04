Schweizer Presserat - Conseil suisse de la presse - Consiglio svizzero della stampa

Plainte contre "20 Minuten" admise: Vérification de la source

discrimination

Berne (ots)

Partis: Rroma Foundation c. "20 Minuten"

Theme: Vérification de la source / discrimination

Plainte admise

Résumé

Le 12 février 2024, " 20 Minuten " a publié un article intitulé : " Schutzstatus S: Unmut über Missbrauch durch Roma wächst " (Statut S : le mécontentement s'accroît face aux abus commis par des Roms). L'article dénonce la multiplication des réfugiés venant en Suisse avec des documents d'identité ukrainiens, mais ne provenant pas d'Ukraine. Il mentionne que moins de la moitié d'entre eux parlent l'ukrainien ou le russe, langues les plus répandues en Ukraine. Il s'agit selon l'article de Roms venus en Suisse avec des documents d'identité ukrainiens souvent établis par la même autorité, à la même heure, dans la même région d'Ukraine, ce qui a pour l'auteur de quoi alerter.

La Fondation Rroma a déposé une plainte contre cet article, du fait que l'auteur ne s'est pas conformé à l'obligation des journalistes de ne pas omettre d'informations ni à l'interdiction des discriminations.

L'auteur indique comme source la " Neue Zürcher Zeitung ", sans pour autant citer les passages déterminants. Or lorsqu'un journaliste cite des informations provenant d'un autre média, il est de son devoir de vérifier si les informations potentiellement discriminatoires sont crédibles et étayées. L'auteur s'en est abstenu et ne s'est pas conformé à son obligation de rechercher la vérité et de vérifier la source.

Les journalistes ont l'obligation de faire une " pesée des intérêts entre la valeur informative et le danger d'une discrimination " lorsqu'ils publient des reproches graves à l'encontre d'une minorité. Cette précaution n'ayant pas été prise, le Conseil suisse de la presse a admis la plainte.

Prise de position 35/2025