Lidl Suisse: 15 ans de collaboration avec Fairtrade Max Havelaar

Weinfelden (ots)

Pour Lidl Suisse, le commerce équitable est une promesse. De la plantation à l'assiette. De l'agriculture à la clientèle. Depuis 15 ans, Lidl Suisse collabore avec Fairtrade Max Havelaar et propose tout au long de l'année quelque 250 produits certifiés Fairtrade dans son assortiment - des noix de cajou aux chocolats, en passant par le miel ou le vin. Grâce au " Fairbruary ", un mois entier est désormais placé sous le signe de ce lien privilégié. Car Fairtrade tient particulièrement à coeur à Lidl. Aujourd'hui comme demain.

Lidl Suisse encourage le respect mutuel et s'engage en faveur de l'équité et du bien-être animal tout au long de la chaîne de valeur, avec des normes claires et un engagement concret envers les personnes derrière les produits. Dans ce cadre, les pratiques équitables constituent un pilier central de la stratégie de durabilité de Lidl Suisse.

Lidl Suisse assume sa responsabilité : en collaboration avec Fairtrade Max Havelaar, Lidl Suisse soutient les petites productrices, les petits producteurs ainsi que les travailleuses et travailleurs grâce à des prix minimums stables et à des primes destinées à des projets menés sur place. Les équipes Fairtrade accompagnent les exploitations certifiées dans la mise en oeuvre des standards Fairtrade et les conseillent également en matière de gestion agricole, de durabilité et de conditions de travail sûres. Ce soutien renforce non seulement des exploitations ou des familles individuelles, mais aussi des communautés entières. Ainsi, le travail ouvre des perspectives.

Le label Fairtrade compte parmi les labels de produits les plus connus et les plus dignes de confiance. Depuis plus de trois décennies, Fairtrade influence les règles du commerce mondial. En tant qu'organisation de référence du mouvement international pour le commerce équitable, Fairtrade soutient les entreprises et relie les productrices et producteurs aux consommatrices et consommateurs. Les standards Fairtrade, avec leurs exigences concrètes tout au long des chaînes d'approvisionnement, constituent le cadre de la certification. Ils couvrent des critères sociaux, économiques et écologiques visant à rééquilibrer les conditions de concurrence dans le commerce mondial et à créer des systèmes alimentaires équitables pour les générations à venir.

Plus d'informations sur l'engagement de Lidl Suisse et sur le partenariat avec Fairtrade Max Havelaar sont disponibles sur la plateforme de durabilité Produits Fairtrade Suisse – Achats équitables de A à Z.