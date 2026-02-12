LIDL Schweiz

Une fois encore, Lidl offre l'augmentation salariale la plus importante du commerce de détail suisse : le détaillant augmente sa masse salariale de 1,5 %

Lors des négociations salariales menées avec les partenaires sociaux Syna et la Société suisse des employés de commerce dans le cadre de la convention collective de travail (CCT), le détaillant a convenu d'augmenter sa masse salariale de 1,5 %. Cette augmentation de la masse salariale représente la plus forte hausse du secteur du commerce de détail suisse pour 2026. L'entreprise reste également le seul détaillant à complètement renoncer à la déduction de coordination pour la caisse de pension. Cela profite notamment aux collaboratrices et collaborateurs à temps partiel, car l'intégralité de leur salaire est pris en compte pour la caisse de pension (sans aucune déduction), assurant ainsi leur future rente.

Lidl Suisse s'est accordé avec Syna et la Société suisse des employés de commerce sur un package salarial attractif. L'entreprise poursuit ainsi sa politique salariale durable et renforce significativement le pouvoir d'achat de son personnel. En accroissant sa masse salariale de 1,5 %, le smart discounter offre l'augmentation salariale la plus élevée du commerce de détail suisse. Pour une collaboratrice ou un collaborateur travaillant 41 heures par semaine, cela se traduira concrètement par une augmentation du salaire mensuel d'au moins 50 francs. La grande majorité du personnel bénéficiera directement de cette augmentation de salaire : alors que la hausse des salaires sera généralisée pour les magasins et centrales de distribution, les ajustements s'effectueront au cas par cas pour les cadres.

Cornelia Bickert, responsable de branche chez Syna souligne : " Nous nous réjouissons que Lidl Suisse se place une nouvelle fois en tête des augmentations salariales de la branche. La hausse ciblée du salaire minimal apparaît comme une reconnaissance bien méritée de la performance du personnel en plus de préserver durablement leur pouvoir d'achat dans un contexte économiquement difficile. "

Stefan Andexer, directeur des ressources humaines chez Lidl Suisse, souligne : " Dans un contexte dégradé d'un point de vue économique, il est crucial de pouvoir compter sur un partenaire fiable. Si nous investissons sciemment dans nos collaboratrices et collaborateurs, c'est pour leur garantir notre stabilité. Il en va de notre responsabilité de garantir des emplois attrayants et bien rémunérés qui assureront de manière durable le confort financier de nos collaboratrices et collaborateurs ainsi que leur prévoyance vieillesse. "

Salaire minimal garanti par convention collective le plus élevé de la branche

À la suite des négociations salariales de cette année, Lidl Suisse augmente le salaire minimal à 4650 francs. Il s'agit là du salaire minimal garanti par convention collective de travail le plus élevé pour une semaine de 41 heures dans l'ensemble du secteur du commerce de détail suisse.

La CCT Lidl garantit les nouveaux salaires minimaux suivants (x13) :

4650 francs pour les collaboratrices et collaborateurs sans formation

pour les collaboratrices et collaborateurs sans formation 4700 francs pour les collaboratrices et collaborateurs avec une formation de 2 ans en magasin et en entrepôt

pour les collaboratrices et collaborateurs avec une formation de 2 ans en magasin et en entrepôt 4750 francs pour les collaboratrices et collaborateurs avec une formation de 3 ans en magasin et en entrepôt

Pascal Lamprecht, spécialiste en matière de partenariat social pour la Société suisse des employés de commerce, est également très satisfait : " Avec cet accord, Lidl Suisse poursuit une politique salariale durable qui améliore le pouvoir d'achat dès aujourdhui, et renforce, grâce à une solution attractive concernant la déduction de coordination, la prévoyance vieillesse de l'ensemble de ses employé-e-s. "

Chaque franc est assuré en vue de la rente

En matière de salaires comme de prévoyance, Lidl Suisse offre des conditions encore inégalées dans le secteur du commerce de détail suisse. Le travail à temps partiel est très répandu dans ce secteur. Conscient ses responsabilités, Lidl Suisse est le seul détaillant à avoir complètement renoncé à la déduction de coordination au niveau de la caisse de pension. Dans les modèles conventionnels de caisse de pension, cette déduction réduit le salaire assuré, ce qui affecte de manière disproportionnée les personnes aux taux d'occupation les plus faibles. Les collaboratrices et collaborateurs travaillant à temps partiel pour le smart discounter profitent donc des mêmes avantages que leurs collègues à temps plein.