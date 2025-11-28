LIDL Schweiz

Lidl propose la vignette autoroutière au meilleur prix de Suisse

Lidl Suisse démarre décembre en allégeant de manière tangible le budget des ménages suisses : à l'approche des fêtes, le détaillant tient à remercier sa clientèle en lui proposant une offre spéciale. La nouvelle vignette autoroutière 2026 sera disponible le 1er décembre 2025 en exclusivité pour les utilisatrices et utilisateurs de l'appli Lidl Plus au tarif exceptionnel de CHF 19,90. C'est moins de la moitié du prix officiel fixé à CHF 40. Avec cette offre, Lidl Suisse propose la vignette au prix le plus bas jamais pratiqué dans le commerce de détail.

Lidl Suisse propose la vignette 2026 au prix historique de CHF 19,90. Avec cette offre, Lidl Suisse envoie un signal fort contre l'augmentation du coût de la vie et permet aux automobilistes suisses d'alléger de manière tangible et immédiate leur budget. En achetant la vignette chez Lidl, les clientes et les clients économisent plus de 50 % par rapport au prix initial. Lidl Suisse en profite pour souligner sa position de leader en matière de prix et prouve ainsi que les détaillants peuvent contribuer activement à soulager les ménages.

" Pour de nombreuses Suissesses et de nombreux Suisses, c'est un rituel annuel : l'achat de la nouvelle vignette autoroutière. Grâce à cet avantage de prix chez Lidl, nous souhaitons lutter activement contre la hausse des prix et soulager sensiblement nos clientes et nos clients ", déclare Bram Van der Valk, directeur de la division Clientèle chez Lidl Suisse. " Cette offre est également l'occasion de remercier nos fidèles utilisatrices et utilisateurs Lidl Plus et de confirmer notre rôle de leader incontesté en matière de prix dans le commerce de détail suisse. "

Autres avantages de prix pour bien commencer l'Avent

Le 1er décembre, les membres Lidl Plus pourront bénéficier de la vignette au prix avantageux de CHF 19,90. Les personnes qui manqueront cette journée auront encore la possibilité d'acheter la vignette au prix de CHF 23,90 les 2 et 3 décembre. Les clientes et les clients qui ne sont pas membres Lidl Plus bénéficieront quant à eux d'un prix réduit de CHF 29,90 pendant toute la durée de l'offre, du 1er au 3 décembre. Toutes les offres seront valables pour un achat d'un montant minimal de CHF 70 dans tous les magasins Lidl Suisse, jusqu'à épuisement des stocks.