Lidl Schweiz verkauft Corona-Selbsttests

Günstigstes Angebot im Schweizer Detailhandel

Weinfelden (ots)

Lidl Schweiz startet mit dem Verkauf von Corona-Selbsttests für den Eigengebrauch. Dabei bietet Lidl Schweiz den landesweit besten Preis im Schweizer Detailhandel an: 15.99 Franken für ein 5er-Pack. Der Verkauf der Nasenabstrichtests startet ab sofort in allen landesweit 153 Lidl-Filialen.

Der Detailhändler Lidl Schweiz will seinen Kundinnen und Kunden eine günstige Möglichkeit bieten, sich einfach mit Selbsttests einzudecken. Neu nimmt Lidl Schweiz deswegen Selbsttests für den Eigengebrauch in den Verkauf auf. Der Detailhändler reagiert damit auf die aktuellen Entwicklungen rund um die Selbsttests und passt sein Angebot an das steigende Kundenbedürfnis nach einfachen Selbsttests an.

Die Tests sind durch das BAG validiert. Es handelt sich um einfach handhabbare vordere Nasenabstrichtests. Für nur 15.99 Franken erhält man in allen landesweiten 153 Lidl-Filialen eine Packung mit 5 Tests.