Lidl Schweiz wird Hauptsponsor von Rap City

Indoor-Festival im Zürcher Hallenstadion

Weinfelden (ots)

Lidl Schweiz wird neuer Hauptsponsor des Indoor-Festivals Rap City. Auf der neuen Lidl Plus-App gibt es die Tickets mit 15 Prozent Rabatt. Der Detailhändler wird am Festival selbst mit einem Stand präsent sein.

Die Tickets sind ab dem 5. September 2021 auf See Tickets erhältlich. In der Lidl Plus-App wird das 15 Prozent-Angebot ebenfalls ab dem 5. September direkt ersichtlich sein. Zum bereits bekannten Line-Up gehören: Tyga, Luciano, CJ, Rap City Allstars: Di-Meh, Mimiks, Dawill, Didi, Jamal, Lievin, L Loko x Drini, ZZ Amparo, Rapide x Alawi und Siro.

Über 7.5 Millionen für die Schweiz

Lidl Schweiz setzt sich im Rahmen von Sponsoring und Spenden immer wieder gezielt für kulturelle und sportliche Anlässe sowie für die Förderung gesunder Ernährung und Bewegung der jungen Generation ein. So unterstützt Lidl Schweiz jedes Jahr diverse Grossanlässe in der ganzen Schweiz, um als Teil der Gesellschaft auch die kulturelle Vielfalt des Landes, Schweizer Traditionen und sportliche Anlässe zu fördern. Neben monetären Geldspenden engagiert sich Lidl Schweiz auch in Form von Gutscheinen oder Naturalien bei Vereinen und Projekten.

Total und seit Markteintritt 2009 hat Lidl Schweiz bereits über 5.3 Millionen Franken an Sponsoringbeiträgen an Schweizer Veranstaltungen, Organisationen und Projekte ausbezahlt. Gleichzeitig hat Lidl Schweiz schon über 2.2 Millionen Franken an wohltätige Zwecke und Vereine, wie beispielsweise Caritas Schweiz, Fairtrade Max Havelaar und das Schweizerische Rote Kreuz gespendet und bereits über 2'400 Kleinvereine, Schulen und Verbände unterstützt.