LIDL Schweiz

Lidl Schweiz eröffnet Filiale im Loeb in Bern

Weinfelden (ots)

Lidl Schweiz eröffnet am 5. August eine neue Filiale am Hauptbahnhof Bern, direkt im Untergeschoss des Warenhauses Loeb. Die Filiale eröffnet mit zahlreichen Aktivitäten wie einer Sandwichbar von TV-Koch René Schudel.

Lidl Schweiz eröffnet am Donnerstag, 5. August an der Spitalgasse 47-51 seine 153. Filiale und die 17. Filiale im Kanton Bern. Auf einer Verkaufsfläche von rund 850 Quadratmetern bietet der Nahversorger den Kundinnen und Kunden über 2'000 Produkte des täglichen Bedarfs. Die Gesamtmietfläche inklusive Lager- und Nebenräume sowie der Vermarktungsfläche beträgt rund 2'000 Quadratmeter.

Für Torsten Friedrich, CEO von Lidl Schweiz, wird mit der Neueröffnung ein Meilenstein erreicht: "Mit unserer neuen Filiale im Warenhaus Loeb in Bern eröffnen wir eine Filiale an Bestlage und bringen das landesweit beste Preis-Leistungs-Verhältnis jetzt auch mitten in die Hauptstadt. Wir freuen uns, mit unserer Filiale direkt beim Loeb-Egge Bestandteil des Herzens von Bern zu werden. Auf die Partnerschaft mit dem Warenhaus Loeb sind wir stolz und überzeugt, dass wir uns ideal ins Stadtbild von Bern einfügen werden."

"Auch wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Lidl Schweiz und sind überzeugt, dass das Angebot in der schön gestalteten neuen Innenstadtfiliale für die Kundinnen und Kunden einen echten Mehrwert darstellt", sagt Ronald Christen, CEO der Loeb AG.

Moderner Baustandard

Lidl Schweiz hat für die neue Filiale im Warenhaus Loeb rund CHF 5 Mio. investiert. In der Lidl-Filiale wurde die neuste Technik verbaut. Um den Stromverbrauch zu reduzieren, wird die Filiale mit modernsten LED-Lampen beleuchtet.

Nach knapp halbjähriger Umbauphase eröffnet die neue Filiale. Das Ladenlayout wurde nach einem eigens für das Loeb-Warenhaus kreiertem Konzept gestaltet und an das Erscheinungsbild des Warenhauses angepasst. Beim Bau wurden hochwertige und ansprechende Materialen verwendet.

Die Filiale verfügt über mehrere Ein- und Ausgänge. Ein Zugang erfolgt direkt über die Bahnhofspassage. Die weiteren Zugänge erfolgen über die drei Haupteingänge im Erdgeschoss des Loeb-Warenhauses.

Berner Biogas statt Diesel

Für die Belieferung der Filiale setzt Lidl Schweiz auf Biogas und schliesst in Kooperation mit Energie Wasser Bern (EWB) lokale Kreisläufe. Die neue Lidl-Filiale im Warenhaus Loeb wird exklusiv mit einem Biogas-LKW beliefert.

Aus Klärschlamm und organischen Abfällen entsteht in der ARA Bern Biogas, welches Lidl Schweiz als erneuerbaren Treibstoff für die Belieferung verwendet. Lidl Schweiz hat sich das Ziel gesetzt, bis 2030 alle Filialen fossilfrei zu beliefern, und setzt dafür seit längerem auf alternative Antriebstechnologien. So werden bereits heute fast die Hälfte aller LKW-Kilometer von Lidl Schweiz komplett dieselfrei gefahren. Der neue Biogas-LKW in Bern trägt zur Erreichung dieses wichtigen Nachhaltigkeitsziels bei.

Daniel Schafer von Energie Wasser Bern: "Es freut uns sehr, dass wir gemeinsam mit Lidl Schweiz einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Umwelt leisten und lokale Kreisläufe schliessen können. Mit unserem lokal produzierten Biogas "made in Bern" verringern wir nicht nur die CO2-Emissionen im Strassenverkehr, sondern können gleichzeitig auch Abfälle sinnvoll wiederverwerten."

"Ds Lidl Lädeli"

In einem Schaufenster des Warenhauses Loeb im Erdgeschoss wird vom 10. August bis 28. August ein Pop-up Lidl-Store zu finden sein. In dem speziell für die Neueröffnung eingerichteten "Tante Emma Lidl Lädeli" werden ausschliesslich Bio und Schweizer Produkte verkauft wie Bio Gemüse und Früchte, Eier, Pasta, Nüsse, Honig und Brot. Der Erlös wird vollumfänglich an die Pfadi Kanton Bern gespendet.

Eröffnung mit René Schudel & Christian Stucki

Speziell für die Neueröffnung bietet TV-Koch und Lidl-Markenbotschafter René Schudel eine Sandwich-Bar innerhalb der neuen Lidl-Filiale beim Ein/Ausgang zur Bahnhofpassage an. Die spezielle Sandwich-Bar wird vom 5.8. bis 19.8. betrieben, wobei René Schudel am Eröffnungstag 5.8. selbst vor Ort anzutreffen ist. Angeboten werden von René Schudel kreierte, spezielle Sandwiches, darunter auch vegetarische und vegane Varianten. Auch Schwinger und Lidl-Markenbotschafter Christian "Chrigu" Stucki ist am Eröffnungstag vor Ort. Der Schwingerkönig wird zum Austausch und Plaudern mit Fans sowie Autogrammkartenschreiben auf dem Bahnhofsvorplatz anzutreffen sein.

Digitaler Bau

Die Planungs- und Bauphase nutzte die Arbeitsmethode BIM (Building Information Modeling), bei der alle massgeblichen Bauwerksdaten digital modelliert werden. Dazu wurden die Räumlichkeiten mit 3D-Scannern vermessen und aus den Daten ein 3D-Model erstellt. Auf dessen Basis erfolgte die Koordinationsplanung der Haustechnik des Ladenlayouts. Der hohe Detailierungsgrad in der Planung führte zu Effizienzsteigerungen in der Bauphase und somit zur massgeblichen Verkürzung der Ausbauzeit. Dadurch wurde der laufende Geschäftsbetrieb des Loeb-Warenhauses nur unwesentlich beeinträchtigt.