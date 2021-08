LIDL Schweiz

Lidl Schweiz bringt den Sushi-Corner in die Filialen

Neues Konzept in 40 ausgewählten Filialen

Weinfelden (ots)

Lidl Schweiz bringt frischen Wind in seine Filialen und führt ein neues Sushi-Konzept in 40 ausgewählten Filialen ein. Ein vielseitiges Angebot an bis zu 14 Sushi-Artikeln wird neu im Kühlregal prominent präsentiert.

Sushi, Onigiri, Nori - noch vor wenigen Jahrzehnten waren diese Wörter wohl noch kaum bekannt im Schweizer Detailhandel. Heute sind die Produkte auch in der Schweiz weit verbreitet und erfreuen sich grosser Beliebtheit. Das spürt auch Lidl Schweiz. Der Detailhändler bietet seit längerem verschiedene Sushi-Produkte an. Mittlerweile sind Sushi derart beliebt und nachgefragt, dass sich Lidl Schweiz dazu entschieden hat, ein Kühlregal oder Teile einer Kühltruhe speziell für Sushi einzurichten.

Die neuen "Sushi-Corner" genannten Regale bzw. Truhen werden in 40 der landesweit 151 Filialen von Lidl Schweiz eingeführt. Falls das Konzept ankommt, zieht Lidl Schweiz eine Ausweitung auf weitere Filialen in Betracht.

Für die Einführung der neuen Regal-Gestaltung weitet Lidl Schweiz sein Angebot aus und verdoppelt die Anzahl Produkte, die in den Filialen angeboten werden. Das Sushi-Sortiment umfasst bis zu 14 Produkte und bietet in jedem Geschmacksbereich etwas an. Zum Angebot gehören beispielsweise Onigiris: mit feinen Nori-Algen umhüllte Reisbällchen, die verschiedene Geschmäcker und Füllungen aufweisen. Die Onigiris gibt es in den Geschmäckern: Chicken Teriyaki, Lachs Edamame, Shiitake Sojasosse. Je nach Filiale finden Kundinnen und Kunden im "Sushi-Corner" auch zu Sushi passende Produkte wie japanische Sojasaucen und Crevetten mit Dip. Im neuen Angebot hat es für jeden Geschmack etwas dabei. Dazu gehören auch vegetarische Sushi-Artikel.

Wie immer garantiert Lidl Schweiz auch bei diesen Produkten das landesweit beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Alle fischhaltigen Produkte, die im neuen Sushi-Corner angeboten werden, sind MSC- oder ASC-zertifiziert.