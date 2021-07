Universität St. Gallen

Homeoffice und Arbeitsrecht in der Schweiz

Flexible Arbeitsformen gewinnen in der digitalisierten Arbeitswelt immer mehr an Bedeutung. Das Homeoffice stellt jedoch ganz neue juristische Probleme. HSG-Arbeitsrechtlerin Isabelle Wildhaber bietet mit einem neuen Homeoffice Handbuch Orientierung für die Rechtspraxis in der Schweiz.

Das Handbuch behandelt in sieben Kapiteln die verschiedensten rechtlichen Aspekte des Homeoffice: Einführung und Beendigung (inkl. Anspruch und Pflicht), Kostentragung, Gesundheitsschutz und Arbeitszeitvorschriften, Haftung und Versicherung, Datenschutz und Datensicherheit, Steuern sowie grenzüberschreitende Sachverhalte.

Weitere Informationen finden Sie in einem aktuellen Online-Beitrag zu Homeoffice und Arbeitsrecht in der Schweiz.

Kontakt:

Prof. Dr. Isabelle Wildhaber, Professorin für Privat- und Wirtschaftsrecht an der Universität St.Gallen (HSG)

Forschungsinstitut für Arbeit und Arbeitswelten (FAA-HSG)

+41 71 224 2801, isabelle.wildhaber@unisg.ch

Titel des Buchs: Wildhaber, Isabelle (Hrsg.): Homeoffice Handbuch, Dike Verlag, Zürich 2021.

