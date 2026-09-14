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La SSR met en oeuvre des mesures de transformation et d'économie pour 2027

Berne (ots)

Avec Enavant, son projet de transformation à l'échelle de l'entreprise, la SSR se réorganise en profondeur. La SSR assure ainsi sa pérennité tout en devenant plus numérique, plus efficace et plus agile. Elle renforce la collaboration entre les régions linguistiques et les différents domaines et simplifie ses structures de direction. Aux plus hauts niveaux de la hiérarchie, elle supprime plus de 20% des postes de conduite. Dans le même temps, la SSR doit réaliser environ 270 millions de francs d'économie d'ici 2029, dont 80 millions de francs ont déjà été concrétisés pour 2027 au sein des unités régionales et des domaines. Environ 95% des économies prévues pour 2027 se feront au niveau des structures, des processus et des méthodes de production. Toutefois, des répercussions se feront également sentir au niveau du programme. Dans la mesure du possible, les économies seront réalisées au sein des formats existants ou grâce à une collaboration renforcée entre les régions linguistiques plutôt que par la suppression d'émissions entières. La communication de ces mesures dans les régions aura lieu au cours des prochains jours.

Dans le cadre de son projet de transformation Enavant, la SSR se réorganise en profondeur afin d'assurer sa pérennité. Elle resserre ses rangs, devient plus numérique, plus agile et plus efficace. Elle crée ainsi les conditions nécessaires pour pouvoir s'adapter aux profondes mutations technologiques et à l'évolution des modes d'utilisation des médias. Dans le même temps, entre autres face à la réduction de la redevance média décidée par le Conseil fédéral, la SSR doit économiser environ 270 millions de francs d'ici 2029 - dont 80 millions en 2027 déjà. Comme communiqué en juin dernier, près de 95% de ces économies vont être réalisées au niveau des structures, des processus et des méthodes de production, afin de protéger au maximum le programme, ceci dans l'intérêt du public (communiqué de presse de juin 2026).

Avec Enavant, la SSR commence par revoir ses propres structures d'organisation. Depuis janvier dernier, le nouveau modèle d'organisation est mis en oeuvre progressivement (communiqué de presse de novembre 2025). Des domaines tels que Finances, Ressources humaines, Opérations et Offre sont désormais gérés à l'échelle de la SSR, avec des équipes spécialisées ancrées au niveau régional. Le Domaine offre regroupe et gère notamment, à l'échelle de la SSR, les contenus sportifs et de fiction, ainsi que la plateforme de diffusion en direct et en streaming Play+. La production et la technologie ont quant à elles été rassemblées au sein du Domaine opérations. Cela a déjà permis ces derniers mois de réduire les doublons et de développer une collaboration plus efficace entre les différentes régions linguistiques.

Mise en oeuvre des mesures d'économie pour 2027: la protection du programme avant tout

Entre-temps, les mesures d'économie pour 2027 ont été précisées et sont désormais prêtes à être mises en oeuvre. La majeure partie de ces économies, d'un montant de 80 millions de francs, sera réalisée en adaptant les structures, les processus et les méthodes de production. Comme déjà communiqué en juin, au vu des sommes devant être économisées, des changements dans l'offre de programme seront cependant inévitables. Dans la mesure du possible, les économies seront réalisées au sein de formats existants, ceci afin d'éviter de supprimer des émissions entières. Par ailleurs, la SSR misera encore davantage sur la collaboration au sein des régions linguistiques, y compris dans ses programmes.

Ces principes s'appliquent également aux domaines Offre et Opérations, gérés à l'échelle de la SSR. Au sein du Domaine offre, les possibilités de collaboration entre les différentes régions linguistiques sont davantage exploitées, en particulier pour le sport et la fiction. Dans le Domaine opérations, les économies visent principalement les prestations opérationnelles et techniques. Par ailleurs, les services de support au sein de la SSR - Finances, RH, Etat-major et Communication - mettent en oeuvre des mesures d'économie plus importantes afin que le programme soit autant que possible épargné, ceci dans l'intérêt du public.

"Les économies nécessaires imposent des changements importants à l'ensemble de la SSR. L'essentiel est que nous les mettions en oeuvre de manière responsable. C'est dans ce but que nous renforçons la collaboration entre les régions linguistiques. Dans le même temps, notre ancrage régional reste pour nous crucial. A l'avenir également, nous resterons proches de notre public dans toutes les régions linguistiques grâce à nos studios", déclare Jean-Michel Cina, président du Conseil d'administration de la SSR.

La SSR réduit le nombre de postes de conduite aux échelons les plus élevés

En parallèle, la SSR poursuit la mise en oeuvre de son nouveau modèle d'organisation. Les trois niveaux hiérarchiques supérieurs sont désormais presque entièrement pourvus. A ces échelons, la SSR supprime plus de 20% des postes de conduite par rapport à 2024. La proportion de femmes dépasse les 40%; la répartition hommes-femmes à ces niveaux de la hiérarchie correspond donc presque exactement à celle observée au sein de la SSR dans son ensemble. Les chiffres définitifs concernant la composition de la nouvelle structure de direction seront disponibles une fois le processus de recrutement achevé.

Avec le pourvoi de ces nouveaux postes de conduite, la SSR pose les conditions nécessaires pour poursuivre la mise en oeuvre de sa transformation. Les nouvelles équipes de direction continuent à faire avancer la transformation dans leurs domaines respectifs et veillent à la mise en oeuvre des mesures d'économie et des mesures relatives au personnel qui s'imposent. Les mesures d'économie prévues auront aussi des conséquences sur le personnel. Une partie des suppressions de postes se fera par le biais de la fluctuation et des départs à la retraite. Le plan social SSR sera appliqué.

"Nous avons un engagement envers notre public. C'est pourquoi nous mettons en oeuvre ce mandat d'économie politique de manière que chaque franc provenant de la redevance média soit autant que possible réinvesti dans le programme. Pour ce faire, nous remettons également systématiquement en question nos propres structures: aux plus hauts niveaux de la hiérarchie, nous supprimons plus de 20% des postes de conduite. Ce faisant, nous protégeons autant que possible le programme", déclare Susanne Wille, directrice générale de la SSR, avant d'ajouter: "Ces changements constituent un défi pour l'entreprise, et en particulier pour le personnel concerné. Ils restent toutefois indispensables pour rendre la SSR plus numérique, plus efficace et plus agile, et pour pouvoir continuer à garantir à l'avenir un service public fort pour la Suisse."

Mise en oeuvre concrète dans les régions linguistiques

La communication des mesures d'économie pour 2027 aura lieu au cours des prochains jours dans les régions linguistiques. Les régions présenteront les répercussions concrètes des mesures sur leur programme et leur personnel.

14 septembre 2026 - SRF / Deutschschweiz

15 septembre 2026 - RTS / Suisse romande

16 septembre 2026 - RSI / Svizzera italiana

17 septembre 2026 - RTR / Svizra rumantscha

Economies supplémentaires d'ici 2029

La transformation de la SSR ne s'achève pas avec les mesures prévues pour 2027. La SSR doit au total réaliser des économies d'environ 270 millions de francs d'ici 2029. Les autres mesures de transformation et d'économie prévues pour 2028 et 2029 seront progressivement mises en oeuvre dans les différents domaines et régions dans le cadre de la planification financière. Au cours des prochaines années également, la SSR adaptera, développera et renouvellera en continu son offre de programme.