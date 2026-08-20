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Jean-Michel Cina se retire de la présidence de la SSR

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Berne (ots)

Communication ad hoc conformément à l'art. 53 RC

Le président de la SSR, Jean-Michel Cina, a informé le Conseil d'administration de son intention de rendre son mandat, près de dix ans après avoir pris ses fonctions. Le moment de ce changement a été choisi consciemment: "Enavant", le projet stratégique le plus important de l'entreprise, a été lancé avec succès et entre désormais dans sa phase de mise en oeuvre. Par ailleurs, les postes de conduite d'importance stratégique ont été pourvus et le nouveau Comité de direction a pris ses fonctions en avril dernier déjà. C'est donc le moment approprié pour confier la présidence du Conseil d'administration SSR à une nouvelle personne.

Au cours de ses dix années à la présidence du Conseil d'administration, qui assume également les fonctions d'organe directeur de l'Association SSR, Jean-Michel Cina a conduit avec succès l'entreprise et son organisation faîtière à travers des périodes exigeantes et parfois mouvementées.

C'est sous sa direction que la transformation stratégique de l'entreprise a été préparée et développée de manière décisive. Son mandat a également été marqué par deux initiatives populaires fédérales, dans le cadre desquelles le peuple suisse s'est prononcé sur l'avenir de la SSR. En 2018, l'initiative No Billag a été massivement rejetée à près de 72 %. Au printemps 2026, l'initiative "200 francs, ça suffit!" a également été rejetée très nettement, avec environ 62 % des voix. Jean-Michel Cina s'est fortement engagé contre ces deux initiatives et a été en première ligne pour défendre la SSR.

Dans le cadre de la direction de l'Association, la stratégie de l'institution a fait l'objet d'une réorientation en profondeur. Par ailleurs, à l'initiative de Jean-Michel Cina, un modèle d'impact a été élaboré et mis en place afin d'évaluer, de mettre en évidence et de développer systématiquement l'impact social et entrepreneurial de l'Association.

En tant que président du Conseil d'administration, Jean-Michel Cina s'est toujours engagé avec beaucoup de dévouement en faveur d'une SSR tournée vers l'avenir et d'un paysage médiatique suisse fort. Il a notamment porté le projet stratégique "Enavant", qui engage une transformation en profondeur du media de service public afin de le préparer à relever les défis de demain.

La succession de Jean-Michel Cina va être préparée par un comité spécial du Conseil d'administration chargé des ressources humaines. L'objectif est de proposer à l'Assemblée des délégué.es du printemps 2027 une personne qualifiée pour succéder à la présidence.

Jusqu'à l'entrée en fonction de son successeur ou de sa successeure, Jean-Michel Cina continuera d'assumer pleinement ses responsabilités à la présidence de l'Association et du Conseil d'administration, avec l'ensemble des droits et obligations qui en découlent.