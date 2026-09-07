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La SSR repart en tournée à travers la Suisse

Berne (ots)

A l'automne, la SSR repartira en tournée à la rencontre du public dans toutes les régions linguistiques de Suisse. Au cours de 16 événements organisés dans des bistrots de village, des locaux d'associations ou des établissements scolaires, des personnalités connues de la radio et de la télévision échangeront avec la population sur le thème de la "SSR numérique".

Ces dernières années, la numérisation et l'intelligence artificielle ont entraîné des changements profonds au sein de la société. Cela a également modifié l'accès à l'information et transformé le paysage médiatique suisse ainsi que le travail journalistique. Portant sur le thème de la "SSR numérique", la tournée "On se dit tout" de cette année aborde les dernières évolutions et invite également les jeunes à participer au débat. Comment les contenus média seront-ils consommés à l'avenir? Quelles sont les attentes du public vis-à-vis du service public de demain?

Parallèlement, un sondage en ligne sur le thème de la "SSR numérique" a été lancé début août. Il vise entre autres à recueillir les attentes et les opinions du public. Les résultats du sondage serviront notamment de base de discussion lors des différents événements.

Des étapes dans toutes les régions linguistiques

"À l'ère de l'IA et de la numérisation accélérée, se contenter de faire du bon journalisme ne suffit plus", déclare Susanne Wille, directrice générale de la SSR. "Nous devons expliquer notre travail et entretenir un dialogue permanent avec la population, notamment pour comprendre ce que les gens attendent de la SSR."

Dans le cadre de sa tournée "On se dit tout", la SSR fait étape dans toutes les régions linguistiques. Dix rendez-vous sont prévus en Suisse alémanique, quatre en Suisse romande, un au Tessin et un autre en Suisse romanche. Lors de ces événements, le public peut découvrir les coulisses du travail journalistique au sein de la SSR et échanger avec la directrice générale Susanne Wille et des personnalités connues de RTR, de la RSI, de la RTS et de SRF. Le premier rendez-vous se tiendra à Henniez (VD), où Viviane Gabriel et Stéphane Gabioud de la RTS inaugureront la série d'événements.

Ces événements ont toujours pour point central les échanges entre le public et les professions des médias, dans une ambiance détendue. La population peut y poser des questions, formuler des critiques, exprimer ses attentes et faire part de ses préoccupations. Ces retours sont essentiels pour la réalisation de la mission de la SSR et le développement de la SSR et de ses offres numériques.

L'échange avec le public fait partie intégrante du mandat SSR

La série d'événements "On se dit tout" s'inscrit dans la lignée des formats de dialogue que la SSR organise régulièrement dans le cadre de son mandat de service public. L'objectif est de favoriser les échanges avec la population. Après les cycles de dialogue consacrés aux attentes des jeunes (2022-2023), à la culture (2023-2024) et à la cohésion (2025), c'est désormais la numérisation qui est au coeur des débats cette année. Les événements de la tournée "On se dit tout" de cette année sont organisés en collaboration avec l'Association SSR et ses quatre sociétés régionales.

Vous trouverez ici un aperçu des événements prévus: https://publicvalue.srgssr.ch/fr/dialogue-digital/

Les représentant.es des médias sont les bienvenu.es à ces événements. Nous acceptons volontiers les inscriptions par e-mail (media@srgssr.ch).