Allianz Suisse

Plus de sécurité dans le bobsleigh: baisser la tête et se tenir fermement ne suffit plus

Bild-Infos

Download

Wallisellen/Cortina d'Ampezzo (ots)

La Fédération allemande de bobsleigh et de luge (BSD) et Allianz ont présenté à Cortina les avancées actuelles du nouveau concept de sécurité visant à améliorer la protection dans le bobsleigh.

Le HIP (protection de la tête) et le PASS (système de harnais) augmentent considérablement la sécurité des athlètes après une chute.

L'objectif est que les deux systèmes soient utilisés d'ici la mi-2028 au plus tard.

À l'occasion des Jeux Olympiques d'hiver Milano Cortina 2026, la Fédération allemande de bobsleigh et de luge (BSD), en collaboration avec les experts du Centre technique Allianz (AZT), a présenté le 11 février 2026 à Cortina d'Ampezzo les dernières idées et résultats de recherche visant à améliorer la sécurité des athlètes de bobsleigh. Au coeur de la présentation se trouvait le Allianz Safety Sled, équipé du nouveau système HIP (Head Impact Protection) destiné à éviter les blessures à la tête, ainsi que le système de harnais PASS (Passive Athlete Safety System) destiné à sécuriser le freineur et le deuxième pousseur dans le bob.

Un saut quantique pour la sécurité dans le bobsleigh

"Le bobsleigh est la Formule 1 des sports d'hiver, et en tant que discipline la plus rapide, les risques restent bien réels. Alors que la sécurité des pistes a été améliorée avec succès ces dernières années, nous allons désormais renforcer considérablement la sécurité des athlètes grâce aux systèmes HIP et PASS", a déclaré Thomas Schwab, président du BSD. "Ces deux solutions représentent un véritable saut quantique pour la sécurité dans le bobsleigh. Elles ont été développées avec le Centre technique Allianz (AZT) et font partie d'un concept de sécurité global comprenant la protection de la tête, la prévention de l'éjection des athlètes après une chute et l'amélioration des vêtements de protection."

Prochaines étapes

Les deux concepts seront prochainement discutés avec les commissions sportives et matérielles de la Fédération internationale de bobsleigh et skeleton (IBSF). Il est essentiel que les solutions proposées puissent être facilement adaptées aux différents modèles de bob en collaboration avec les fabricants. "L'objectif est que les deux systèmes soient opérationnels d'ici la mi-2028", a indiqué Thomas Schwab.

Sécurité des athlètes dans le bob après une chute

Le Centre technique Allianz (AZT), soutenu par l'Université technique de Munich (TUM), a analysé les différentes positions dans le bob. Il en ressort que les deux athlètes à l'avant sont principalement exposés aux chocs à la tête, tandis que les deux athlètes à l'arrière risquent fortement d'être éjectés lors d'une chute.

Système HIP pour une meilleure protection de la tête

La structure ouverte du bob - comparable à un cabriolet - nécessite une zone de sécurité avant et arrière capable d'absorber les forces et de protéger les athlètes. La nouvelle cellule de sécurité vise à empêcher les contacts directs avec les parois du bob. Le système HIP protège immédiatement la tête de la pilote ou du pilote. L'extension de cette protection aux pousseurs sera assurée dans un deuxième temps par des arceaux de poussée arrière plus élevés, créant ainsi davantage d'espace sécurisé. Les travaux de développement sont menés par l'Institut de recherche et de développement de matériel sportif (FES) à Berlin, qui conçoit traditionnellement les bobs du BSD.

Les systèmes de harnais PASS protègent les athlètes en positions 3 et 4

La position 4 (le freineur) est la plus exposée en raison d'une posture défavorable lors des charges atypiques d'un accident. Le concept de sécurité global prévoit donc en priorité la sécurisation des deux athlètes arrière. L'AZT a développé un système de harnais maintenant le centre de gravité du freineur et empêchant son éjection.

Des tests réalisés avec l'équipe de bob Illmann à Altenberg ont montré qu'un harnais automatique - dans lequel l'athlète saute et qui se referme ensuite automatiquement autour du bassin - est la solution la plus efficace.

Une fixation supplémentaire du poignet est actuellement testée afin de maintenir le haut du corps du freineur dans la cellule de sécurité en cas de perte de conscience.

Pour la position 3, plus exiguë, l'AZT a conçu une connexion innovante utilisant un harnais porté au niveau du bassin, relié à un système de fermeture automatique ancré dans la structure du châssis.

L'athlète en position 2 est protégé par le système HIP et présente un risque faible d'éjection. Le pilote, grâce à sa position assise, est suffisamment sécurisé.

L'Allianz, assureur officiel du Mouvement olympique et paralympique

Grâce à son partenariat avec la Fédération allemande de bobsleigh et de luge, Allianz renforce son engagement dans le sport d'élite et de masse. Allianz est un partenaire stratégique du Mouvement olympique et paralympique, ayant contribué au succès de Paris 2024 et accompagnant également Milano Cortina 2026. Elle soutient de longue date de nombreuses équipes et associations sportives, locales comme internationales.

Plus d'informations sur l'Allianz Safety Sled et une analyse détaillée des résultats de mesure sont disponibles sur https://allianz.com/safety-sled.

Des images et du matériel vidéo relatifs à l'Allianz Safety Sled - notamment aux systèmes HIP et PASS - sont disponibles sur demande.