SRG SSR

Simona Caminada è la nuova direttrice della Radiotelevisiun Svizra Rumantscha (RTR)

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Berna (ots)

Il Consiglio d'amministrazione della SSR ha nominato all'unanimità Simona Caminada nuova direttrice della Radiotelevisiun Svizra Rumantscha (RTR) e membro del Comitato direttivo della SSR. Ha così dato seguito alla proposta del comitato preposto alle nomine. Simona Caminada, una professionista dei media di grande esperienza con profonde radici nell'area romancia, assume la direzione dell'unità regionale della SSR con sede a Coira. Come ulteriore passo avanti nella trasformazione globale della SSR, sono stati contemporaneamente nominati i team direttivi presso RSI, RTS e SRF, nonché nell'ambito del settore Offerta sovraregionale.

La nomina si è svolta nel contesto dell'attuale trasformazione della SSR in un'azienda mediatica più digitale, agile ed efficiente, che sta ridefinendo la propria identità. La RTR sarà ulteriormente sviluppata come media audiovisivo moderno di riferimento per la Svizzera romancia e ancora più vicina al pubblico.

Nel novembre 2025 la SSR aveva annunciato di voler riorganizzare le proprie strutture e i propri processi anche a livello di management (vedi comunicato stampa " La SSR concretizza il progetto di trasformazione e la prevista riduzione dei posti di lavoro"). Con la nomina di Simona Caminada a nuova direttrice della RTR, il Comitato direttivo della SSR, guidato dalla direttrice generale Susanne Wille, è ora al completo. Si conclude così una fase importante del progetto di trasformazione "Enavant SRG SSR", avviato alla fine del 2024. Grazie ai propri membri, il Comitato direttivo della SSR rimane radicato e presente nelle regioni linguistiche, riuscendo al contempo a concentrare le proprie risorse a livello di gruppo e a impiegarle in modo più mirato.

Una professionista dei media con radici locali ed esperienza internazionale

Simona Caminada lavora da quasi 15 anni alla SSR, ricoprendo diverse funzioni. Nel corso della sua lunga carriera come professionista dei media ed esperta d'esame presso istituti di formazione nel settore dei media, ha acquisito una profonda conoscenza di tutti i generi mediatici, dal digitale alla radio fino alla televisione. Vanta una vasta esperienza nel settore dei media digitali, in particolare nella combinazione di contenuti lineari e digitali su misura per i diversi target di pubblico. Caminada spazia dal giornalismo locale al reportage internazionale; di recente ha lavorato come corrispondente da Roma per la SRF.

La trentanovenne grigionese ha iniziato la sua carriera presso il giornale romancio "La Quotidiana", per poi svolgere uno stage presso l'unità regionale della SSR, la RTR. Nel 2012 ha conseguito un master in giornalismo presso l'Università di Amburgo, dopo aver ottenuto una laurea triennale in scienze della comunicazione, del cinema e dei media presso l'Università di Zurigo. È sposata, ha un figlio e dall'estate del 2026 vivrà con la sua famiglia a Coira.

Promuovere la trasformazione digitale della RTR

In qualità di nuova direttrice, Simona Caminada rafforzerà il potenziale editoriale della RTR e avvicinerà ancora di più il programma al pubblico, ponendo particolare attenzione alle e ai giovani. A tal fine, si affida consapevolmente alle ampie conoscenze e all'esperienza dei team di tutte le regioni del bacino di utenza della RTR.

Simona Caminada afferma: "Insieme al mio futuro team, intendo trasformare la RTR in un mezzo di comunicazione moderno e digitale di riferimento per tutta la popolazione di lingua romancia. La RTR è la voce e il volto della SSR nei Grigioni, e così dovrà rimanere anche per le generazioni future. Per questo motivo andiamo avanti con coraggio e testiamo nuovi formati digitali per l'intera SSR. Infatti, essendo la più piccola unità, la RTR è flessibile e veloce nell'implementare nuove idee. Un elemento di cui può beneficiare tutta la SSR. A tal fine potrò avvalermi delle conoscenze e dell'esperienza dei team della RTR. Per garantire a lungo termine il nostro ruolo di rilevante entità regionale, promuoveremo la RTR attraverso un dialogo diretto con il pubblico, la classe politica e le istituzioni dei Grigioni e continueremo a rafforzare i legami con i fornitori di media privati regionali".

Vincent Augustin, presidente della SRG SSR Svizra Rumantscha (SRG.R), dice: "La RTR vive del dialogo di tutti i giorni con la popolazione romancia, nella loro lingua, nel cuore della loro vita quotidiana. Simona Caminada ha le sue radici qui, conosce bene la gente e il territorio e sa ascoltare e creare legami. Con lei alla guida, la RTR rimane vicina al pubblico e rafforza al contempo la diversità e la coesione della nostra regione linguistica".

Susanne Wille, direttrice generale della SSR, aggiunge: "La trasformazione digitale determinerà se riusciremo a raggiungere il nostro pubblico anche in futuro. Simona Caminada è ben consapevole delle sfide strategiche che devono affrontare la RTR e la SSR. Sa bene come stanno cambiando le abitudini dei media e ha il coraggio di sperimentare il nuovo. È proprio questo l'approccio di cui abbiamo bisogno per guidare la RTR verso il futuro digitale e, al contempo, dare nuovi impulsi a tutta la SSR. È la persona giusta per contribuire a plasmare questo cambiamento".

Simona Caminada assumerà il suo nuovo incarico il 1° settembre 2026. Fino alla sua entrata in carica, un team di transizione continuerà a gestire ad interim l'unità regionale RTR.

Informazione ai media a Coira

Le e i rappresentanti dei media hanno oggi l'opportunità di incontrare di persona Simona Caminada presso la sede della RTR a Coira. A partire dalle 16.00 sarà a disposizione, insieme a Susanne Wille, per rispondere a domande. Si prega di iscriversi a communicaziun@rtr.ch">communicaziun@rtr.ch.

Nominati i team direttivi di RSI, RTS, SRF e del settore sovraregionale Offerta

Nel giugno dello scorso anno, il Comitato direttivo della SSR ha reso note le basi della nuova struttura organizzativa nell'ambito del progetto di trasformazione "Enavant SRG SSR" (cfr. comunicato stampa " La SSR si riorganizza e compatta le forze"). In questo modo la SSR rafforza la propria coesione e unisce le proprie forze, pur rimanendo saldamente radicata e presente nelle regioni.

Da allora, la SSR porta avanti la propria trasformazione in linea con questa struttura organizzativa. Al fine di favorire una maggiore collaborazione tra le regioni, le strutture dirigenziali delle unità regionali RSI, RTS, RTR e SRF vengono armonizzate (cfr. comunicato stampa " La SSR concretizza il progetto di trasformazione e la prevista riduzione dei posti di lavoro"). Gli attuali Comitati direttivi di RSI, RTS, RTR e SRF saranno sostituiti da team direttivi regionali. La responsabilità editoriale in materia di informazione, cultura, intrattenimento, società e conoscenza rimane di competenza delle unità regionali.

Come ulteriore passo in questa completa trasformazione, il direttore della SRF Roger Elsener, il direttore della RSI Mario Timbal, il direttore della RTS Pascal Crittin, e il direttore Offerta Nicolas Pernet hanno ora definito i propri team direttivi definitivi o li hanno nominati di concerto con le società regionali competenti, proponendoli poi al Consiglio di amministrazione della SSR per la nomina. Ora che Simona Caminada è stata nominata nuova direttrice della RTR, seguirà a breve la nomina dei membri del team direttivo della RTR.

I nuovi team direttivi di RSI, RTS, SRF e dell'Offerta inizieranno le loro attività il 1° luglio 2026 insieme ai rispettivi direttori. Di seguito è indicata una panoramica dei membri dei diversi team direttivi.

SRF

Informazione: Beat Soltermann e Ursula Gabathuler

Intrattenimento: Manuela Diethelm

Cultura / Società & Scienze: Antonia Seifert

Distribuzione & Pubblico: Laura Köppen

RTS

Informazione: Christophe Chaudet

Società & Scienze: Linda Bourget

Cultura / Intrattenimento: Luc Mariot

Distribuzione & Pubblico: Tiphaine Artur

RSI

Informazione: Gianreto Ceschi

Cultura / Società & Scienze / Intrattenimento: Lorenzo Erroi

Distribuzione & Pubblico: Lorenzo Buccella e Danny Masa

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