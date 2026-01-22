Caritas Schweiz / Caritas Suisse

Il mercato Caritas registra un triste record di vendite

La domanda di generi alimentari a prezzi ridotti continua ad aumentare

Bild-Infos

Download

Lucerna (ots)

Nel 2025 i mercati Caritas hanno registrato il numero di clienti più elevato di sempre. Un dato che evidenzia il peggioramento delle condizioni di vita delle persone in situazione di povertà in Svizzera. Inoltre, nei mercati Caritas si profila un avvicendamento nella direzione.

Chi non dispone di risorse finanziarie sufficienti per vivere, può acquistare prodotti alimentari e di uso quotidiano a prezzi fortemente ribassati nei mercati Caritas. Nel 2025, le 22 sedi hanno registrato più di 1,1 milioni di vendite, pari a un incremento di oltre 10 000 unità rispetto all'anno precedente.

Per i mercati Caritas si tratta del quarto record di vendite consecutivo - un triste primato, come afferma il direttore Thomas Künzler: "In molti mercati, oltre alla clientela abituale, contiamo sempre più nuovi clienti. Ciò evidenzia il forte peso finanziario che grava oggi su numerosi nuclei familiari."

Frutta e verdura sono gli articoli più richiesti

Tra i prodotti più venduti lo scorso anno figurano alimenti di base come pasta, latte e olio. La domanda di frutta e verdura di stagione è particolarmente elevata. Rispetto all'anno precedente, l'aumento è stato del 4 per cento.

Per alleggerire il bilancio delle persone che vivono in povertà, Caritas effettua riduzioni di prezzo mirate, in particolare per i prodotti alimentari di base. "La nostra clientela è molto sensibile ai prezzi", afferma Thomas Künzler. "Le persone con un budget limitato devono avere la possibilità di risparmiare proprio sui beni alimentari essenziali. Una dieta equilibrata deve essere accessibile anche a chi vive in povertà."

A causa di queste riduzioni di prezzo, nel 2025 i mercati Caritas hanno registrato un fatturato leggermente inferiore rispetto all'anno precedente, attestandosi a circa 17,6 milioni di franchi.

Una nuova app semplifica gli acquisti

Un risultato di particolare rilievo nel 2025 è stata l'introduzione della nuova app "Bonus+". L'app mette a disposizione della clientela sconti speciali settimanali, ricette e informazioni sui servizi di sostegno offerti da Caritas. La CartaCultura, inoltre, che dà diritto a fare acquisti nei mercati Caritas, può essere ora conservata digitalmente. L'app è stata recentemente insignita del 1° premio nella categoria Accessibilità (Accessibility) al concorso "Best of Swiss Apps".

Tim Murer succede a Thomas Künzler

Dal 1° febbraio è previsto un avvicendamento alla guida della Cooperativa dei mercati Caritas: Thomas Künzler andrà in pensione e passerà la direzione operativa al suo attuale vicedirettore, Tim Murer.

Thomas Künzler è stato alla testa della Cooperativa dei mercati Caritas per oltre otto anni. "Insieme a collaboratori motivati e partner affidabili - produttori, fornitori, dettaglianti e fondazioni - abbiamo potuto rendere la quotidianità un po' più leggera a molte persone in povertà. Ne sono profondamente grato."

Tim Murer aggiunge: "Affronto questa nuova sfida con grande entusiasmo. Il mio obiettivo è sviluppare ulteriormente i mercati Caritas insieme al team e continuare a sostenere in modo efficace le persone che vivono in povertà."

I mercati Caritas

Secondo i dati dell'Ufficio federale di statistica, in Svizzera più di una persona su sei non dispone di risorse economiche sufficienti per vivere dignitosamente. I mercati Caritas offrono la possibilità di acquistare alimenti e prodotti di uso quotidiano con sconti fino al 70 per cento. Questo è possibile solo grazie al sostegno di oltre 400 partner, tra cui produttori, fornitori e fondazioni come Denner, Migros, Schwarzkopf, Nestlé, Emmi, Dr. Oetker e Webstar.

Per poter fare la spesa nei mercati Caritas occorre essere in possesso di una tessera acquisti rilasciata dai servizi sociali pubblici, da istituzioni sociali ecclesiastiche e private nonché dalle organizzazioni Caritas regionali. Nei mercati Caritas hanno diritto all'acquisto, tra le altre, le persone che percepiscono l'aiuto sociale o le prestazioni complementari o che possiedono la CartaCultura.

I mercati Caritas si trovano a Baar, Basilea, Berna, Bienne, Bulle, Coira, Friburgo, Ginevra (2), La Chaux-de-Fonds, Losanna, Emmenbrücke, Neuchâtel, Renens, San Gallo, Thun, Wil, Vevey, Winterthur, Yverdon e Zurigo (2).

Ulteriori informazioni: www.caritas.ch/it/mercato-caritas/