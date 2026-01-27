Infomaniak

Infomaniak amplia il suo Public Cloud sovrano con servizi gestiti pensati per una migrazione semplice dagli hyperscaler

Bild-Infos

Download

Ginevra (ots)

Il provider cloud Infomaniak annuncia un'importante evoluzione del suo Public Cloud sovrano, con nuovi servizi gestiti (Kubernetes e database), istanze GPU ad alte prestazioni e servizi di intelligenza artificiale integrati. Il Public Cloud di Infomaniak è interamente progettato, gestito e controllato in Svizzera, garantendo un livello di sovranità dei dati senza precedenti in Europa, senza dipendenza da fornitori o legislazioni extraeuropee. Alimentata esclusivamente da energie rinnovabili e gestita in data center ad alta efficienza energetica, questa infrastruttura consente alle organizzazioni di ridurre in modo duraturo il proprio impatto ambientale e di ottenere risparmi significativi rispetto agli hyperscaler, mantenendo al contempo elevati standard tecnici e il pieno controllo dei propri dati.

Servizi cloud gestiti per semplificare l'adozione del cloud

Fino a poco tempo fa, il Public Cloud di Infomaniak si basava principalmente sui componenti infrastrutturali OpenStack: istanze di calcolo, storage e rete. Negli ultimi diciotto mesi, Infomaniak ha sviluppato propri livelli software per offrire servizi gestiti di livello superiore, paragonabili a quelli dei principali provider di cloud pubblico.

Tra questi servizi figurano:

Kubernetes as a Service (KaaS) per orchestrare applicazioni containerizzate senza gestire l'infrastruttura sottostante;

per orchestrare applicazioni containerizzate senza gestire l'infrastruttura sottostante; Database as a Service (DBaaS) per utilizzare database resilienti con backup e manutenzione automatizzati;

per utilizzare database resilienti con backup e manutenzione automatizzati; Istanze GPU per l'IA e il calcolo ad alte prestazioni;

per l'IA e il calcolo ad alte prestazioni; DNS gestito.

I servizi sono accessibili tramite API, Terraform e direttamente dall'interfaccia Infomaniak, facilitandone l'adozione da parte di team già abituati agli ambienti cloud moderni.

Kubernetes gestito con aggiornamenti senza interruzioni

Il servizio Kubernetes gestito di Infomaniak consente ai team DevOps e agli sviluppatori di distribuire e gestire applicazioni containerizzate senza doversi occupare della manutenzione della piattaforma. Infomaniak si occupa dell'intero livello di orchestrazione: creazione del cluster, alta disponibilità, sicurezza e aggiornamenti secondo il principio dei rolling update.

È disponibile un'offerta condivisa gratuita per test e piccoli progetti, oltre a offerte dedicate con SLA, che includono più istanze di control plane. Le risorse applicative rimangono completamente sotto il controllo del cliente tramite i worker del Public Cloud, con funzionalità di autoscaling orizzontale per adattare automaticamente la capacità al carico.

Database gestiti, resilienti e scalabili

Con Database as a Service, Infomaniak semplifica notevolmente la gestione dei database nel suo cloud. Il servizio fornisce cluster pronti all'uso, senza che le aziende debbano occuparsi di installazione, replica, backup o aggiornamenti. È possibile scegliere tra un'istanza singola senza SLA o cluster a due o tre nodi con livelli di SLA crescenti.

I database sono distribuiti su più zone di disponibilità indipendenti, garantendo un'elevata resilienza in caso di incidenti hardware o di rete. Il servizio integra nativamente backup giornalieri configurabili, retention personalizzabile, Point-in-Time Recovery e la scalabilità dinamica della capacità e del numero di istanze.

GPU e IA con capacità di calcolo avanzate

Il Public Cloud di Infomaniak offre istanze GPU con accesso diretto (pass-through), adatte a carichi di lavoro intensivi come intelligenza artificiale, calcolo scientifico, analisi dei dati o rendering. I modelli attualmente disponibili includono NVIDIA L4, T4 e A2, oltre a A100 e L40S, ampiamente utilizzati per l'esecuzione di modelli di IA di ultima generazione.

Queste capacità GPU si integrano nativamente con ambienti Kubernetes e istanze del Public Cloud, consentendo di distribuire pipeline di IA complete in un ambiente sovrano.

Infomaniak propone inoltre servizi di IA on-demand, accessibili tramite API compatibile con OpenAI, che consentono di sfruttare modelli di IA open source ospitati ed eseguiti in Svizzera. Questi servizi coprono casi d'uso come l'analisi e il riassunto di documenti, la trascrizione audio, l'estrazione di informazioni o l'integrazione di funzionalità di IA nelle applicazioni aziendali. Possono essere combinati con risorse GPU e cluster Kubernetes per costruire soluzioni di IA su misura, senza trasferire dati al di fuori dell'Europa.

Una transizione cloud semplice e compatibile con AWS e Azure

"Quando un'azienda desidera rafforzare la resilienza e l'indipendenza della propria IT rispetto ai GAFAM, il Public Cloud è di gran lunga il progetto più semplice da realizzare. A differenza della migrazione di suite collaborative o strumenti aziendali, non modifica le abitudini degli utenti finali e consente agli amministratori di sistema di distribuire infrastrutture ridondate basate su tecnologie standard", spiega Martial Fol, Head of Infrastructure di Infomaniak.

Grazie all'utilizzo di tecnologie aperte e standardizzate, il passaggio al Public Cloud di Infomaniak è pensato per essere fluido, progressivo e reversibile. Le architetture distribuite su AWS o Azure possono essere migrate senza una riprogettazione applicativa significativa, mantenendo le stesse pratiche DevOps, gli stessi strumenti di automazione e gli stessi standard di sicurezza.

Questa metodologia comune consente alle organizzazioni di ridurre la dipendenza dagli hyperscaler, riprendere il controllo sui dati e sui costi e continuare a basarsi su standard industriali consolidati.

Accademia e rete di partner certificati

Il provider cloud svizzero ha inoltre lanciato la Infomaniak Academy, un programma di formazione certificante destinato a sviluppatori, integratori e partner. Al lancio, l'Academy propone percorsi strutturati incentrati sul Public Cloud e su kSuite Pro, che riunisce tutte le applicazioni di produttività dell'azienda, per garantire un elevato livello di competenza e buone pratiche.

È già attiva una rete di partner certificati per accompagnare le aziende nella migrazione verso un cloud 100% sovrano, dalla fase di audit e progettazione fino all'esercizio in produzione. Questo approccio consente di affidarsi a esperti locali beneficiando al contempo del supporto diretto di Infomaniak.

Crediti di prova per scoprire l'ecosistema cloud Infomaniak

Per permettere ad aziende e sviluppatori di testare l'intera gamma dei suoi servizi cloud, Infomaniak offre 300 CHF o 300 EUR di credito cloud, utilizzabili per tre mesi dopo l'attivazione con carta di credito. I crediti sono validi per tutto il Public Cloud, inclusi Kubernetes, Database as a Service, GPU e servizi di IA.

Un cloud sovrano, sostenibile e pienamente controllato

Il Public Cloud di Infomaniak opera esclusivamente in data center svizzeri, interamente progettati, gestiti e mantenuti da Infomaniak, con personale basato in Svizzera e senza esternalizzazioni. Tutti i processi di elaborazione, archiviazione e gestione dei servizi avvengono sul territorio svizzero, garantendo la piena conformità al GDPR e alla Legge federale svizzera sulla protezione dei dati (LPD). Questo livello di controllo offre solide garanzie a settori sensibili come sanità, finanza, istruzione e pubbliche amministrazioni, in un contesto geopolitico in cui l'accesso extraterritoriale ai dati e la dipendenza da infrastrutture non europee rappresentano rischi crescenti.

Le infrastrutture di Infomaniak sono alimentate al 100% da energie rinnovabili e progettate per la massima efficienza energetica. Una parte significativa dell'elettricità consumata viene recuperata sotto forma di calore e reimmessa nelle reti di teleriscaldamento, contribuendo a riscaldare migliaia di abitazioni. Questo approccio riduce in modo significativo l'impronta di carbonio del cloud e inserisce l'infrastruttura in una strategia di sostenibilità a lungo termine, sia ambientale che economica.

"In un contesto di crescente incertezza geopolitica, le aziende europee devono poter contare su infrastrutture cloud performanti, trasparenti e controllate localmente per garantire la continuità del proprio business e non dipendere più da decisioni unilaterali prese da altri Paesi", spiega Marc Oehler, CEO di Infomaniak.

Per saperne di più