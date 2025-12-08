Debrunner Koenig Gruppe

Le groupe Debrunner Koenig reprend l'entreprise Locher Bewehrungen AG et renforce sa présence sur le marché

Bild-Infos

Download

St. Gallen (ots)

Le groupe Debrunner Koenig reprend l'entreprise saint-galloise Locher Bewehrungen AG au 1er janvier 2026. Cette solution assure la pérennité de l'entreprise et renforce les capacités au service de la clientèle.

Avec la reprise de Locher Bewehrungen AG au 1er janvier 2026, le groupe Debrunner Koenig, actif dans toute la Suisse et solidement établi dans le secteur de l'armature, renforce sa position en Suisse orientale et développe de manière ciblée sa large gamme de services et de produits pour ingénieurs et maîtres d'oeuvre.

Tout comme Debrunner Koenig, Locher Bewehrungen AG est bien ancrée dans la région saint-galloise et possède une solide expérience en technique d'armature. " La proximité régionale et les compétences en solutions personnalisées de Locher Bewehrungen et du groupe Debrunner Koenig se renforcent mutuellement ", précise Mitja Schulz, CEO de Debrunner Koenig, au sujet de cette reprise.

Le groupe Debrunner Koenig

Basé à St-Gall, le groupe Debrunner Koenig fait partie de la multinationale Klöckner & Co SE. Groupe suisse fondé en 1755, Debrunner Koenig agit sur le marché national en tant que partenaire B2B et prestataire de services compétent. Il se compose de quatre départements : " Armatures ", qui fournit des aciers, des accessoires et des produits de technique d'armature ; " Acier & métaux " et " Metall Service ", qui approvisionnent le marché en matières premières et en produits semi-finis ; et " Produits techniques ", qui couvre les besoins spécifiques d'une clientèle active dans l'industrie, la construction et l'artisanat.

Présent sur quelque 40 sites dans toute la Suisse, le groupe emploie près de 1350 personnes et dispose dans tout le pays d'entrepôts centraux et régionaux, de points de vente, de magasins pour artisans et de centres de services performants.

Stratégie en matière de durabilité

Groupe Debrunner Koenig

Département Armatures Debrunner Acifer Bewehrungen AG, Debrunner Bewehrungstechnik AG, BEWETEC AG

Département Acier & métaux : Debrunner Acifer AG

Département Services pour métaux : Debrunner Metallservice AG

Département Produits techniques : Debrunner Acifer AG, PC-Tech SA, Muller Wüst AG