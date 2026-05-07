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Cambriolages en hausse en Suisse : des comportements prévisibles et des solutions simples pour s'en protéger

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Vernier/Ostermundigen (ots)

En Suisse, les cambriolages repartent à la hausse et suivent des schémas largement prévisibles, notamment en lien avec les périodes d'absence et les habitudes du quotidien. Dans ce contexte, la prévention reste le levier le plus efficace pour réduire les risques, avec des solutions simples et adaptées aux modes de vie actuels. Pour permettre aux usagers davantage de flexibilité, le TCS innove avec un service de surveillance à la demande.

Les cambriolages sont en nette progression en Suisse ces dernières années. Selon les dernières données de la statistique policière de la criminalité, plus de 46'000 cas ont été recensés en 2025, soit environ 128 par jour. Après une baisse observée durant la période de pandémie, la tendance est repartie à la hausse, confirmant un retour à des niveaux élevés.

Au-delà des chiffres, les cambriolages répondent à des schémas relativement constants. Les auteurs ciblent avant tout des logements temporairement inoccupés et agissent à des moments identifiables, notamment en fin de journée. Malgré cette réalité, moins d'un cas sur cinq est élucidé, ce qui souligne l'importance de mesures préventives.

Des situations récurrentes

Sur la base des interventions observées, certaines situations reviennent fréquemment. Les absences prolongées, en particulier pendant les vacances ou les week-ends, constituent un facteur déterminant. De même, les logements temporairement vides en journée, en lien avec les habitudes professionnelles, présentent un risque accru. Enfin, les biens facilement accessibles, notamment en rez-de-chaussée ou disposant d'accès peu visibles, sont plus souvent ciblés. Ces situations ne sont pas exceptionnelles, mais correspondent au quotidien de nombreux ménages.

La prévention comme levier principal

Face à ce constat, la prévention reste la mesure la plus efficace. Des solutions simples permettent de réduire significativement les risques, notamment en rendant les habitations moins prévisibles ou moins accessibles. Les dispositifs d'alarme jouent ici un rôle dissuasif reconnu : dans la grande majorité des cas, leur déclenchement entraîne l'abandon immédiat de la tentative. Le TCS s'inscrit dans cette approche en proposant des solutions adaptées aux différents besoins des ménages, qu'il s'agisse de sécuriser un logement de manière permanente ou uniquement lors de périodes d'absence.

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Nouveauté : une solution flexible adaptée aux usages actuels

Lancé en 2025, TCS Home Security innove désormais et propose une solution modulable qui s'adapte aux modes de vie actuels. Le nouveau système peut être activé uniquement lorsque cela est nécessaire, par exemple lors de vacances ou d'absences prolongées, ou fonctionner en continu avec une surveillance 24/7.

Disponible sous forme de kits adaptés aux appartements comme aux maisons, et combiné à une intervention professionnelle en cas d'alerte, le dispositif offre une réponse simple et flexible aux besoins de sécurité du quotidien.