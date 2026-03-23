SRG SSR

La procédure de consultation est terminée - les suppressions de postes restent inchangées

Berne (ots)

La SSR doit réaliser des économies estimées à 270 millions de francs d'ici 2029, notamment suite à la décision du Conseil fédéral de réduire la redevance. Dans ce contexte, en novembre dernier et en marge de son vaste projet de transformation, l'entreprise a annoncé devoir supprimer quelque 900 postes à temps plein. La procédure de consultation, qui s'est déroulée entre le 25 novembre et le 14 décembre, n'a pas permis de réduire le nombre de suppressions de postes.

Lors de la procédure de consultation prévue par la loi réalisée entre le 25 novembre et le 14 décembre dernier, l'ensemble des collaborateur.trices de la SSR ont pu formuler des propositions pour réduire les licenciements ou à en atténuer les effets. Ces propositions, touchant des domaines divers, ont été soigneusement analysées mais n'ont pas permis de réduire le nombre de postes à supprimer. En effet, un grand nombre des ces propositions se recoupaient avec les principaux axes stratégiques du projet de transformation Enavant.

Les suppressions de postes seront précisées dans les semaines et les mois à venir. Le plan social de la SSR sera mis en oeuvre. Environ un tiers des postes à temps plein concernés, soit près de 300 sur les 900 prévus, seront supprimés dans le cadre du programme actuel de réduction des coûts. Cette mesure a déjà fait l'objet d'une consultation et sa mise en oeuvre est en cours. Les 600 postes restants seront supprimés d'ici 2029. Une partie de ces suppressions interviendra grâce aux fluctuations naturelles des effectifs et aux départs à la retraite, mais des licenciements demeureront inévitables.

Des défis majeurs attendent la SSR. D'ici 2029, elle doit économiser 270 millions de francs, suite à la décision du Conseil fédéral de réduire progressivement la redevance média. La première étape de cette réduction interviendra en janvier 2027. D'ici-là, la SSR devra déjà réduire son budget de 125 millions de francs.

De nouveaux domaines travailleront selon le nouveau modèle d'organisation au 1er avril

En juin dernier, le Comité de direction de l'entreprise communiquait le lancement d'un vaste processus de transformation (voir le communiqué de presse La SSR se réorganise et renforce la collaboration entre les régions). Puis en novembre, la SSR franchissait une étape-clé dans la concrétisation de ces plans: elle a notamment mis en place de nouvelles structures et de nouveaux processus afin de renforcer la collaboration future entre toutes les régions et a réduit la taille de la direction (voir le communiqué de presse La SSR concrétise son plan de transformation et les suppressions de postes).

A compter du 1er avril, de nouveaux domaines de l'entreprise travailleront selon le nouveau modèle d'organisation annoncé à l'été et découlant du projet de transformation Enavant. Après les Ressources humaines et les Finances, déjà organisés selon ce modèle depuis janvier dernier, c'est au tour de l'Offre, des Opérations, de l'Etat-major et de la Communication & Affaires publiques d'être gérés de manière uniforme à l'échelon de l'entreprise. Les collaborateur·trices de ces domaines continueront de travailler dans leur région respective, mais feront désormais partie intégrante du groupe SSR, contribuant ainsi à renforcer la cohérence et à développer les synergies entre les différents sites.