Winterhilfe Schweiz / Secours suisse d'hiver / Soccorso svizzero d'inverno

Changement à la tête du Secours suisse d'hiver Valérie Grüter prendra la direction du Secours suisse d'hiver à compter du 1er janvier 2026. Elle succédera à Monika Stampfli.

Zurich (ots)

Le 1er novembre 2025, Valérie Grüter prend ses fonctions de future directrice générale du Secours suisse d'hiver. Elle succède à Monika Stampfli, qui dirigeait l'organisation depuis 2017.

Monika Stampfli quittera le Secours suisse à la fin janvier 2026 afin de se consacrer à divers projets personnels pendant un congé sabbatique à durée indéterminée. Le Secours suisse d'hiver remercie d'ores et déjà chaleureusement Monika Stampfli pour son engagement sans faille au cours des neuf dernières années. Sous sa direction, le Secours suisse d'hiver a renforcé et développé son rôle d'organisation nationale d'aide aux personnes vivant au seuil de la pauvreté.

Avec Valérie Grüter, c'est une personnalité expérimentée qui prend la direction du Secours suisse d'hiver. Forte d'une grande expérience dans le secteur à but non lucratif, Valérie Grüter dirigera le Secours suisse d'hiver vers l'avenir.