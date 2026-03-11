SRG SSR

La SSR poursuit sa transformation: Roger Elsener est désigné nouveau directeur SRF, Nicolas Pernet directeur Offre et Moritz Stadler directeur Opérations

Berne (ots)

Le Conseil d'administration de la SSR a nommé Roger Elsener au poste de directeur Schweizer Radio und Fernsehen (SRF)lors de sa séance du 10 mars 2026, suivant ainsi à l'unanimité la proposition du Comité régional SRG Deutschschweiz. Il a également nommé, toujours à l'unanimité et sur proposition de la directrice générale Susanne Wille, Nicolas Pernet au poste de directeur Offre et Moritz Stadler à celui de directeur Opérations. Tous trois siégeront au sein du nouveau Comité de direction de la SSR.

La SSR continue sa transformation. Avec son projet "Enavant SRG SSR", lancé fin 2024, elle poursuit sa mutation en une entreprise média plus numérique, plus compacte et plus agile. A l'avenir, la SSR collaborera davantage de manière suprarégionale, unira ses forces et mettra à profit les synergies tout en restant ancrée dans les régions.

Dans la foulée, son Comité de direction se voit également remanié. Après la nomination de Severine Schori-Vogt, responsable Ressources humaines, et de Stephanie Jutzi, responsable Communication et Affaires publiques, il compte désormais trois autres profils complémentaires: Nicolas Pernet pour la Direction Offre, Moritz Stadler pour la Direction Opérations et Roger Elsener pour la Direction SRF.

Tous trois apportent une force d'innovation numérique, une excellence opérationnelle et une compréhension aiguë du service public et des besoins du public - des compétences centrales pour la SSR de demain. Le Comité de direction mettra encore davantage à profit ses forces pour l'ensemble du groupe, tout en restant proche du public dans toutes les régions linguistiques grâce à la diversité de ses membres.

Roger Elsener, nouveau directeur SRF

En tant que nouveau directeur SRF, Roger Elsener aura pour mission de continuer à développer le contenu et la qualité du solide programme de SRF, de poursuivre la numérisation compte tenu des nouvelles habitudes d'utilisation du public et de mettre l'accent sur le jeune public. Il succède à Nathalie Wappler, qui avait annoncé son départ en septembre 2025.

Actuellement CEO de Zattoo, leader suisse de la télévision en streaming sur Internet, ce natif de Suisse centrale de 47 ans a su convaincre les membres du Comité de nomination - sous la direction de Lukas Bruhin, président de SRG Deutschschweiz - comité où siège également Susanne Wille en tant que directrice générale de la SSR. Roger Elsener dispose d'une longue expérience dans le domaine de la radio, de la télévision et du streaming, et a une connaissance approfondie du marché suisse des médias. Il a notamment dirigé CH Media Entertainment et, depuis 2018, il était membre du Comité de direction du groupe radio et TV de CH Media. Ancien CEO de CH Media TV AG - la joint-venture de CH Media et Sunrise pour leur groupe TV et le service de streaming oneplus - il avait précédemment occupé des postes de direction dans différentes entreprises média, notamment chez AZ Medien AG, le groupe 3+ et Viacom International Media Networks (MTV, Viva, Nickelodeon). Roger Elsener est titulaire d'un master en communication décroché en 2003 auprès de l'Université de Zurich. Il est marié, père de famille et vit aujourd'hui à nouveau dans son village natal de Menzingen (ZG).

Lukas Bruhin, président de SRG Deutschschweiz: "Le Comité régional de SRG Deutschschweiz se réjouit de la nomination de Roger Elsener par le Conseil d'administration de la SSR. Dans la phase exigeante que nous vivons, Roger Elsener réunit toutes les compétences nécessaires pour poursuivre le développement de SRF dans l'intérêt du service public en Suisse alémanique. Il convainc également sur le plan humain par son sens des réalités, sa clarté et son ouverture d'esprit."

Susanne Wille, directrice générale de la SSR: "Roger Elsener est un gestionnaire expérimenté dans le monde des médias doublé d'un expert du numérique, qui poursuivra de manière conséquente la transformation de SRF dans ce domaine. Il allie compétence stratégique en matière de médias, force d'innovation et compréhension approfondie du journalisme et du marché des médias suisses et internationaux. Il saura donc parfaitement faire progresser SRF en tant que média phare dans un environnement qui évolue rapidement, et développer l'unité en tant que média numérique moderne proposant des programmes pertinents en Suisse alémanique."

L'actuelle directrice de SRF, Nathalie Wappler, quittera l'entreprise à fin avril. Roger Elsener entrera dans sa nouvelle fonction au 1er mai 2026.

Nicolas Pernet, nouveau directeur Offre

Nicolas Pernet dirige Radiotelevisiun Svizra Rumantscha (RTR) depuis 2021. Depuis 2025, il est le directeur général adjoint de la SSR. En outre, il co-dirige le projet de transformation "Enavant SRG SSR". Né en Basse-Engadine, ce manager du domaine des médias de 46 ans a étudié l'économie d'entreprise à l'Université de Saint-Gall et obtenu son doctorat en 2010 après des séjours d'études à l'Université du Michigan et à HEC Paris. Avant de rejoindre la SSR, il a passé une dizaine d'années dans l'entreprise média Ringier, où il a notamment travaillé pour l'ancien groupe Blick en tant que directeur Marketing et Publishing & News Business. En tant que Head of Commercial Management, il avait aussi été responsable des recettes commerciales. Nicolas Pernet est marié, père de famille, et partage sa vie entre Coire et Egg (ZH).

Le nouveau domaine Offre englobe notamment la plateforme de streaming et de direct Play+, ainsi que les unités d'offre Fiction et Sport qui seront prochainement gérées à l'échelle de l'entreprise - pour une offre SSR à la pointe de la technologie et répondant mieux encore aux besoins du public. Grâce à des équipes organisées au niveau régional, la proximité avec le public sera assurée. Nicolas Pernet apporte pour cela la double compétence du service public et de la gestion des produits et de l'offre orientée vers le public - une compétence centrale pour une stratégie d'offre SSR efficace dans toutes les régions linguistiques, qui sera orientée de manière uniforme et pourra ainsi être mise en oeuvre encore plus rapidement et efficacement à l'avenir.

Susanne Wille:"Nicolas Pernet dispose d'une longue expérience dans les domaines du contenu média et de la distribution. Il réunit les conditions idéales pour développer de manière ciblée la stratégie de l'offre de la SSR, en mettant l'accent sur les attentes et les besoins du public, sur le marché des médias et ses évolutions futures et sur les technologies qui le font évoluer."

Nicolas Pernet prendra ses nouvelles fonctions le 1er avril 2026. Son poste actuel fait l'objet d'une mise au concours externe. Dans l'intervalle, une équipe de transition assurera l'intérim à la tête de RTR.

Moritz Stadler, nouveau directeur Opérations

Le nouveau domaine Opérations réunit la production et la technologie. Il fixe notamment les conditions-cadres uniformes de toutes les activités de production et de technologie. La future infrastructure intégrée pour l'ensemble des régions linguistiques et l'intensification de la collaboration à l'échelle de l'entreprise constituent un levier important du projet de transformation "Enavant SRG SSR".

Moritz Stadler dirige depuis mi-2025 le stream Opérations du projet. En 2024, il a été désigné co-producteur exécutif de l'Eurovision Song Contest 2025 à Bâle. Jusqu'à mi-2025, il était membre du Comité de direction de la RTS en tant que directeur Opérations, où il a développé la technologie et la production et les a orientées de manière cohérente pour satisfaire les objectifs stratégiques de l'organisation. Auparavant Head of Project Management Office chez Eurovision Services, une filiale de l'Union Européenne de Radio-Télévision (UER) à Genève, il était notamment responsable de la mise en oeuvre opérationnelle de grands projets internationaux. Avant ses activités à la SSR et à l'UER, Moritz Stadler a occupé différents postes dans le secteur des médias et de l'événementiel, notamment celui de responsable adjoint de la production chez Europe 1 à Paris et lors de missions pour l'UEFA et la FIFA dans différentes régions du monde. Il a suivi une formation de technicien radio et détient également un diplôme de gestion de l'Université de Caen. Moritz Stadler est âgé de 40 ans. Il est marié, père de famille et habite à Neuchâtel.

Susanne Wille: "Avec Moritz Stadler, nous avons pu recruter un leader de premier plan qui mettra toute son énergie à faire avancer la SSR et le service public dans les domaines de la production et de la technologie. Il peut se prévaloir d'une expérience internationale de la mise en oeuvre et d'une grande excellence opérationnelle - des atouts essentiels pour l'efficience, la qualité et la sécurité de nos structures et processus."

Moritz Stadler prendra ses nouvelles fonctions le 1er avril 2026.

Des choix en faveur d'une SSR forte en cette période exigeante

Avec les nominations de Roger Elsener, Nicolas Pernet et Moritz Stadler, la SSR s'assure que des domaines centraux de l'entreprise sont placés sous la responsabilité de spécialistes et de dirigeants confirmés - dans une phase où la transformation numérique, les défis financiers et la responsabilité éditoriale sont très étroitement imbriqués. Ce choix s'inscrit dans le cadre de la refonte organisationnelle et de la concentration sur l'impact et l'efficience visées par le projet "Enavant SRG SSR".

Jean-Michel Cina, président du Conseil d'administration de la SSR: "Le Conseil d'administration se réjouit d'avoir pu recruter ces trois leaders expérimentés pour occuper ces fonctions-clés de l'entreprise. Nous sommes convaincu.es qu'ils apporteront une contribution décisive à la transformation de la SSR, tout en garantissant que celle-ci continue à accomplir son mandat de service public moyennant la plus grande qualité."

Susanne Wille, directrice générale de la SSR: "Nous orientons résolument la SSR et son programme varié sur les besoins du public, tout en renforçant l'efficience et la collaboration entre toutes les régions de la Suisse. Avec ces nominations, nous faisons un pas important vers une SSR plus numérique, plus compacte et plus agile".