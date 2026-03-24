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La SSR à travers la Suisse avec un nouveau projet radio interrégional

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Berne (ots)

Avec "Die Anderen. Les Autres. Gli Altri. Ils Auters - Le tour de Suisse", la SSR lance un voyage radiophonique thématique à travers la SuisseDurant quatre journées spéciales, chacune organisée par une unité d'entreprise de la SSR, les émissions radio exploreront ensemble sous différentes perspectives le thème de l'année, les passages. Chaque région linguistique jouera tour à tour le rôle d'hôte et présentera des émissions en direct sur place, des reportages issus des autres régions ainsi que, le soir, pour clôturer la journée, une émission en quatre langues.

"Die Anderen. Les Autres, Gli Altri. Ils Auters - Le tour de Suisse" tente de répondre à une question fondamentale: qu'est-ce qui nous sépare et qu'est-ce qui nous relie en Suisse? Au moyen d'histoires et d'échanges authentiques, la SSR invite le public radio à découvrir toute la richesse du multilinguisme et de la diversité culturelle de la Suisse - en quatre étapes et en quatre langues.

Grâce à des émissions en direct diffusées toute la journée sur les premières stations radio de la RSI, RTR, la RTS et SRF, les auditeur.trices seront plongé.es dans une région linguistique et ses thèmes du jour. En outre, les reporters enrichiront la journée de contenus produits dans leur région respective, de quoi créer une image globale de la Suisse dans toute sa diversité. Le soir, chacune de ces journées se clôturera sur une émission quadrilingue diffusée de 20 h 00 à 21 h 00 sur les quatre stations, qui permettra de vivre au plus près la pluralité culturelle et linguistique du pays.

"Die Anderen. Les Autres. Gli Altri. Die Anderen - Le tour de Suisse" se compose de quatre journées spéciales, chacune étant dédiée à une région linguistique et à un thème:

25 mars 2026 - Tessin: "A la frontière" avec l'Italie, entre culture, économie et quotidien des frontalier.ères.

27 mai 2026 - Rumantschia: "Sur les ponts": les points de passage qui relient les communautés alpines.

18 septembre 2026 - Suisse romande: "Au bord de l'eau": le long des voies aquatiques historiques et autour des défis scientifiques. Comment le changement climatique impacte l'eau et notre vie au bord de l'eau.

18 novembre 2026 - Suisse alémanique: "Dans les agglomérations": l'agglomération urbaine en tant que point de rencontre et d'échange entre la ville et la campagne.

"Le tour de Suisse" commence le 25 mars au Tessin

A l'occasion de la première journée spéciale de la série, le 25 mars, c'est le Tessin ainsi que sa proximité géographique et culturelle avec l'Italie qui seront à l'honneur. Tout au long de la journée, le public pourra écouter des contenus à ce sujet sur la première station radio SSR de chaque région linguistique. En outre, Rete Uno, RTS Première, Radio SRF 1 (de 10 h 00 à 11 h 00) et RTR (de 11 h 00 à 12 h 00) diffuseront chacune une heure d'émission en direct depuis la frontière entre Brusata (CH) et Bizzarone (IT).

Le public pourra découvrir la vie et le quotidien du poste de douane, suivre des douanier.ères pendant leur service et en apprendre plus sur les frontières culturelles grâce au témoignage d'habitant.es. Enfin, l'émission donnera un aperçu du quotidien des frontalier.ères. Le soir, les quatre reporters venant des différentes régions linguistiques de Suisse se retrouveront dans le studio RSI à Comano pour revenir sur les temps forts de la journée lors d'une émission nationale en quatre langues. Cette émission sera diffusée en direct de 20 h 00 à 21 h 00 sur les quatre stations - une première pour la SSR.