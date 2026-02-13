Schweizer Presserat - Conseil suisse de la presse - Consiglio svizzero della stampa

Comunicato del Consiglio di fondazione del Consiglio svizzero della stampa

Berna (ots)

Il Consiglio di fondazione del Consiglio svizzero della stampa prende atto con preoccupazione dell'imminente votazione popolare sulla cosiddetta "Iniziativa per il dimezzamento". L'eventuale approvazione dell'iniziativa avrebbe conseguenze negative di ampia portata, non solo per il servizio pubblico mediatico della Svizzera multilingue, ma anche per l'intero panorama mediatico svizzero. Un <sì> inciderebbe inoltre in maniera diretta sull'attività e sul finanziamento del Consiglio svizzero della stampa, rendendoli più difficili.

Il Consiglio della stampa è finanziato in misura determinante dalle sue sei associazioni contraenti*. Cinque di esse raccomandano di respingere l'iniziativa; la "Conferenza delle caporedattrici e dei caporedattori", in quanto organo collegiale, per tradizione si astiene dal formulare raccomandazioni di voto.

In qualità di organismo indipendente di autoregolamentazione, il Consiglio svizzero della stampa svolge una funzione centrale per la garanzia della qualità e della credibilità del giornalismo in Svizzera. Sostenuto sia dal settore dei media privati che da quello dei media finanziati con fondi pubblici, fornisce un contributo insostituibile al dibattito sull'etica dei media e al consolidamento della fiducia del pubblico nei confronti dell'informazione. Per il Consiglio della stampa, un panorama mediatico sano include sia media a finanziamento pubblico che media a finanziamento privato. Il loro compito è garantire, in modo complementare, un'informazione giornalistica affidabile alla popolazione.

Il Consiglio di fondazione sottolinea che un finanziamento sostenibile del Consiglio della stampa è una condizione essenziale affinché esso possa continuare a svolgere efficacemente le sue funzioni anche in futuro.

In questo contesto, il Consiglio di fondazione richiama l'attenzione sul fatto che le conseguenze finanziarie dell'iniziativa per il dimezzamento si estenderebbero ben oltre la SSR e che anche l'autoregolamentazione dei media ne risulterebbe indebolita. Per questi motivi, il Consiglio di fondazione si esprime contro l'iniziativa per il dimezzamento.

*Impressum - le giornaliste e i giornalisti svizzeri; SRG SSR; SSM, Sindacato dei media; Syndicom, Sindacato dei media e della comunicazione; Associazione "Conferenza delle caporedattrici e dei caporedattori"; Associazione degli editori STAMPA SVIZZERA