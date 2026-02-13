PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Schweizer Presserat - Conseil suisse de la presse - Consiglio svizzero della stampa

Comunicato del Consiglio di fondazione del Consiglio svizzero della stampa

Berna (ots)

Il Consiglio di fondazione del Consiglio svizzero della stampa prende atto con preoccupazione dell'imminente votazione popolare sulla cosiddetta "Iniziativa per il dimezzamento". L'eventuale approvazione dell'iniziativa avrebbe conseguenze negative di ampia portata, non solo per il servizio pubblico mediatico della Svizzera multilingue, ma anche per l'intero panorama mediatico svizzero. Un <sì> inciderebbe inoltre in maniera diretta sull'attività e sul finanziamento del Consiglio svizzero della stampa, rendendoli più difficili.

Il Consiglio della stampa è finanziato in misura determinante dalle sue sei associazioni contraenti*. Cinque di esse raccomandano di respingere l'iniziativa; la "Conferenza delle caporedattrici e dei caporedattori", in quanto organo collegiale, per tradizione si astiene dal formulare raccomandazioni di voto.

In qualità di organismo indipendente di autoregolamentazione, il Consiglio svizzero della stampa svolge una funzione centrale per la garanzia della qualità e della credibilità del giornalismo in Svizzera. Sostenuto sia dal settore dei media privati che da quello dei media finanziati con fondi pubblici, fornisce un contributo insostituibile al dibattito sull'etica dei media e al consolidamento della fiducia del pubblico nei confronti dell'informazione. Per il Consiglio della stampa, un panorama mediatico sano include sia media a finanziamento pubblico che media a finanziamento privato. Il loro compito è garantire, in modo complementare, un'informazione giornalistica affidabile alla popolazione.

Il Consiglio di fondazione sottolinea che un finanziamento sostenibile del Consiglio della stampa è una condizione essenziale affinché esso possa continuare a svolgere efficacemente le sue funzioni anche in futuro.

In questo contesto, il Consiglio di fondazione richiama l'attenzione sul fatto che le conseguenze finanziarie dell'iniziativa per il dimezzamento si estenderebbero ben oltre la SSR e che anche l'autoregolamentazione dei media ne risulterebbe indebolita. Per questi motivi, il Consiglio di fondazione si esprime contro l'iniziativa per il dimezzamento.

*Impressum - le giornaliste e i giornalisti svizzeri; SRG SSR; SSM, Sindacato dei media; Syndicom, Sindacato dei media e della comunicazione; Associazione "Conferenza delle caporedattrici e dei caporedattori"; Associazione degli editori STAMPA SVIZZERA

Contatto:

Schweizer Presserat
Conseil suisse de la presse
Consiglio svizzero della stampa
Segretariato
Casella postale
3000 Berna 8
+41 (0)77 405 43 37
media@presserat.ch
www.presserat.ch

  • 13.02.2026 – 09:00

    Reclamo contro "Neue Zürcher Zeitung" respinto

    Berna (ots) - Parti: Frank und Patrik Riklin c. "Neue Zürcher Zeitung" Tema: Illustrazioni Reclamo respinto Riassunto Il 2 settembre 2024 il quotidiano "NZZ" ha pubblicato un commento dedicato all'impatto della disinformazione russa sulla Svizzera. Il testo era illustrato da una fotografia dell'agenzia Keystone-SDA, nella quale erano raffigurate una panchina da parco segata a metà e una panchina intatta. La didascalia ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 09:00

    Reclamo contro "Gesundheitstipp" accolto

    Berna (ots) - Parti: Insel Gruppe c. "Gesundheitstipp" Tema: Verità / Omissione di informazioni importanti Reclamo accolto Riassunto Il 17 aprile 2024 "Gesundheitstipp" ha pubblicato un articolo intitolato "Wechseljahre: Hormonexpertin im Dienst der Industrie" (Menopausa: un'esperta di ormoni al servizio dell'industria). Il lead recitava: la prof.ssa Z. "è considerata un'esperta di menopausa. Tuttavia, specialisti ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 09:00

    Reclamo contro "Südostschweiz" parzialmente accolto

    Berna (ots) - Parti: Canton Grigioni c. Südostschweiz Tema: Diritto di essere ascoltati in caso di gravi addebiti Reclamo parzialmente accolto Riassunto Il quotidiano "Südostschweiz" ha pubblicato un articolo dettagliato sulle accuse mosse contro la direttrice uscente dell'Ufficio della cultura. Secondo la direttiva 3.8, i giornalisti sono tenuti a chiedere una presa di posizione alle persone interessate quando muovono ...

    mehr
