Brunch del 1° Agosto in fattoria «Da qui. Per voi.»

Comunicato stampa dell’Unione Svizzera dei Contadini dei 1° luglio 2025

Per la nostra Festa nazionale, sono circa 270 le fattorie in tutta la Svizzera che vi invitano al tradizionale Brunch del 1° agosto. Che siano ubicate in pianura, in collina o nelle alpi, gli ospiti possono aspettarsi specialità regionali, prodotti freschi direttamente dalla fattoria e un'atmosfera unica.

Da anni il Brunch in fattoria è un momento di incontro popolare per famiglie, amici e buongustai. I prodotti regionali, il pane fatto in casa, il latte fresco, il formaggio, le marmellate, i rösti e altre prelibatezze sono un’immersione culinaria all'insegna del gusto, nella natura e vicina ai produttori. La calorosa ospitalità delle famiglie contadine e i piatti preparati con amore a base di ingredienti direttamente dalla fattoria e dalla regione rendono il Brunch un'esperienza unica e un vero piacere.

Il Brunch del 1° Agosto in fattoria è un progetto di «Contadine & contadini svizzeri». L'obiettivo è quello di creare un ponte tra la popolazione e l'agricoltura, offrendo nel contempo la possibilità di dare uno sguardo alla quotidianità della produzione alimentare svizzera. Molte consumatrici e molti consumatori hanno pochi o persino nessun contatto con l'agricoltura e sono a malapena consapevoli degli svariati servizi che essa offre. L'evento contribuisce a promuovere la comprensione reciproca e ad avviare un dialogo costruttivo.

Novità: prenotate comodamente i biglietti online - progetto pilota con le prime fattorie

Nell'ambito di un progetto pilota, per alcune fattorie è possibile acquistare i biglietti online tramite una nuova piattaforma. L'obiettivo è di ampliare questa offerta in futuro.

Sul sito www.biglietti.contadinisvizzeri.ch gli interessati possono trovare tutte le fattorie partecipanti con informazioni sul loro Brunch, su come arrivare e sui posti disponibili. Chi riserva in anticipo può approfittare di una pianificazione senza stress e aiuta i padroni di casa nei loro preparativi.

Scoprite ora e riservate subito!

Il numero di posti è limitato: conviene prenotare per tempo. Sostenete l'agricoltura svizzera e vivete una piacevole mattinata in campagna. Tutte le informazioni e le prenotazioni su:

Iscrivetevi ora!

www.biglietti.contadinisvizzeri.ch

Ulteriori informazioni: Unione Svizzera dei Contadini, Andrea Camadini, Responsabile del progetto del Brunch del 1° Agosto, 5201 Brugg, 056 462 52 03 AGIR, Karine Grize, Coordinazione del Brunch per la Romandia, 1000 Losanna, 021 613 11 31 Unione Contadini Ticinesi, Andrés Bignasca, Responsabile per il Ticino, 6705 Cresciano, 091 851 90 90 www.biglietti.contadinisvizzeri.ch