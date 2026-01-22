SRG SSR

Un thriller mafieux haletant: "La linea della palma - le complot Caravaggio" disponible dès à présent sur Play Suisse

Berne (ots)

La série policière RSI "La linea della palma - le complot Caravaggio" mêle un cas réel jamais résolu - le vol spectaculaire d'un trésor de l'Histoire de l'art - et une histoire fictive de culpabilité, d'origines et de trahison. Ce qui commence comme un secret de famille va se transformer en un voyage à travers un réseau criminel impitoyable dont les ramifications s'étendent de la Sicile à la Suisse. Les six épisodes de la série sont à retrouver dès à présent en trois langues sur la plateforme de streaming Play Suisse.

Anna (campée par Gaia Messerklinger), une journaliste d'investigation, vit et travaille à Milan. Depuis toujours, elle est troublée par la disparition de son père sicilien. Lorsqu'elle était enfant, la rumeur disait qu'il avait quitté sa famille pour une autre femme. Mais trente ans plus tard, sa voiture - et sa dépouille présumée - est retrouvée dans le Lac de Lugano. Ses certitudes déjà fragiles ébranlées, Anna se met à enquêter.

Ses recherches la mènent sur la piste du plus grand vol d'art du XXe siècle: la "Nativité" du Caravage. Elle se retrouve ainsi plongée dans un monde obscur de trafic d'oeuvres d'art, d'intrigues financières et de liens mafieux, qui s'étend de Lugano, apparemment paisible, à Palerme et son impitoyable pègre. Dans sa quête, Anna comprend que sa propre famille est depuis longtemps mêlée à la mafia et que son frère bien-aimé, un toxicomane désemparé, semble bien plus impliqué qu'elle ne voudrait le croire. Ecartelée entre loyauté et vérité, elle doit décider jusqu'où elle est prête à aller: une décision qui pourrait être une question de vie ou de mort.

Gaia Messerklinger dans le rôle principal, Fulvio Bernasconi à la réalisation

"La linea della palma - le complot Caravaggio" met en lumière un réseau de protagonistes respectables en apparence - banquiers, agents d'affaires et marchands d'art - qui offrent discrètement leurs services au crime organisé. Le palmier (palma) symbolise ici le sud, les origines et l'empreinte de la mafia. Sa "ligne" dessine la frontière invisible jusqu'à laquelle ses ramifications s'étendent: quand l'argent, l'art et le pouvoir migrent vers le nord, l'emprise de la mafia ne tarde pas à suivre le mouvement.

La série, réalisée par Fulvio Bernasconi et produite par hugofilm features (Zurich) en coproduction avec la RSI, la SSR et ARTE, porte à l'écran Gaia Messerklinger, Luca Filippi, Sandra Ceccarelli, Alberto Malanchino, Michele Venitucci, Esther Gemsch, Fabrizio Ferracane, Bebo Storti, Daniele Profeta et Georgia Lo Russo. Les six épisodes de la série sont à retrouver sur Play Suisse en français, allemand et italien, avec des sous-titres dans les trois langues et une audiodescription en français et en allemand.