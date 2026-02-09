Mobility

Le Conseil d'administration de Mobility nomme Corinne Vogel nouvelle Directrice générale

Rotkreuz (ots)

Corinne Vogel reprend la direction opérationnelle de Mobility Société Coopérative le 1er avril 2026. Elle possède une longue expérience dans la direction et la transformation d'organisations et connaît parfaitement le monde de la mobilité partagée et durable.

À l'issue d'un processus de recrutement intensif, le Conseil d'administration de Mobility Société Coopérative a choisi Corinne Vogel comme nouvelle Directrice générale. Raoul Stöckle, président du Conseil d'administration, déclare: "Corinne Vogel a su nous convaincre grâce à sa personnalité engageante et son approche claire en faveur de la mobilité durable. Elle possède une expérience avérée dans les domaines de la direction et de la transformation et dispose également de connaissances sectorielles solides dans les domaines de la mobilité, de l'économie partagée et des coopératives."

Cofondatrice du service de partage de vélos électriques Bond Mobility

Âgée de 43 ans, Corinne Vogel a occupé différents postes de direction et de gestion, notamment au sein du Rotary Suisse, de Pro Juventute et de la coopérative la Mobilière. Elle compte parmi les fondateurs de Bond Mobility, premier service de partage de vélos électriques au monde, et a dirigé l'entreprise internationale sur le plan opérationnel. En tant que consultante expérimentée en stratégie et en organisation, elle a également accompagné des entreprises des secteurs des transports publics, du service de partage et de la mobilité.

Développer la société coopérative

Corinne Vogel est une sociétaire convaincue de Mobility, une utilisatrice des transports publics et une cycliste passionnée. Elle affirme: "Mobility est synonyme d'une mobilité qui assume ses responsabilités. Avec les collaboratrices et collaborateurs, je souhaite poursuivre le développement de la société coopérative et créer un impact durable sur la société et l'environnement." Elle apprécie particulièrement la combinaison entre responsabilité entrepreneuriale, esprit coopératif et impact concret au quotidien: "la voiture reste un élément important, mais pas en tant que possession. Mobility montre avec succès comment le car sharing s'intègre dans un mix de mobilité intelligent et durable en Suisse."

Jusqu'à l'entrée en fonction de Corinne Vogel le 1er avril 2026, Raoul Stöckle, président du Conseil d'administration, continuera à diriger Mobility par intérim.

À PROPOS DE MOBILITY

Mobility est l'entreprise suisse de car sharing leader sur le marché. La société coopérative propose à ses clientes et clients plus de 3'200 véhicules pour chaque situation, répartis sur 1'600 emplacements, de la voiture compacte à l'utilitaire. Grâce à la technologie numérique et à une application moderne, l'utilisation des voitures est simple, bon marché et surtout durable. Une voiture Mobility remplace en moyenne 18 véhicules privés et permet ainsi de gagner de la place, de réduire le trafic et de préserver l'environnement.

Téléchargement d'images, de vidéos, de graphiques et de textes: Mediacenter