La Ligue suisse pour le cerveau a 30 ans

Diffuser le savoir et soutenir la recherche sur le cerveau en Suisse

Trente conseils scientifiquement fondés pour améliorer la mémoire, l'attention et la concentration - voilà ce que propose la Ligue suisse pour le cerveau à l'occasion de son 30e anniversaire. Le magazine " le Cerveau " peut être commandé gratuitement dès maintenant. Fondée en 1995, la Ligue suisse pour le cerveau encourage la recherche neurologique dans les universités suisses et montre à la population comment maintenir son cerveau en forme.

La Ligue suisse pour le cerveau a été fondée en 1995 par quelques neurologues. Leurs deux principaux objectifs étaient de promouvoir la recherche sur le cerveau en Suisse et d'informer la population sur les moyens de préserver la santé du cerveau. Dans son magazine " le Cerveau ", la Ligue suisse pour le cerveau se concentre sur les possibilités de maintenir le cerveau en forme, sur les thérapies ainsi que sur la recherche neurologique en Suisse ; une mission que Jürg Kesselring, président de la Ligue suisse pour le cerveau, résume ainsi : " Nous donnons aux gens des conseils scientifiquement fondés, dans un langage qu'ils comprennent. "

Commander gratuitement le magazine " le Cerveau " à l'occasion de l'anniversaire :

Le magazine " le Cerveau " propose des conseils scientifiquement fondés qui peuvent être suivis au quotidien pour préserver la santé du cerveau. À l'occasion de l'anniversaire de la Ligue Suisse pour le cerveau, le magazine peut dès maintenant être commandé gratuitement :

Ligue suisse pour le cerveau, Postgasse 19, Case postale, CH-3000 Berne 8

info@hirnliga.ch - tél. 031 310 20 90.

Un nouveau site Web, une mission intacte

La Ligue suisse pour le cerveau a remanié sa présence en ligne pour être prête pour son anniversaire. Le site Web a fait peau neuve, il est désormais plus moderne et plus convivial pour les utilisateurs. Toutefois, les objectifs de la Ligue suisse pour le cerveau restent inchangés : soutenir la recherche neurologique en Suisse et montrer à la population comment maintenir le cerveau en bonne santé.

https://www.hirnliga.ch/fr/

Un total de 400 000 francs versés pour promouvoir la recherche entre 2008 et 2025

La Ligue suisse pour le cerveau récompense des prestations exceptionnelles dans le domaine de la recherche neurologique, donnant ainsi un coup de pouce à la relève. Entre 2008 et 2025, la Ligue suisse pour le cerveau a décerné des prix et des bourses de recherche équivalant à un montant total de 400 000 francs, une action dont Jürg Kesselring se félicite : " Je suis toujours très enthousiaste à l'idée de pouvoir soutenir d'excellents travaux de recherche. Et je suis convaincu que cette recherche profitera aux patientes et aux patients. " La Ligue suisse pour le cerveau est entièrement financée par des dons privés.