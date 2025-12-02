Caritas Schweiz / Caritas Suisse

L'événement solidaire de Caritas " Un million d'étoiles " a 20 ans

Un signe lumineux de solidarité avec les personnes touchées par la pauvreté

Lucerne (ots)

En décembre, les Caritas régionales organisent leur action nationale " Un million d'étoiles ". En installant des bougies dans l'espace public, Caritas donne un signe visible de solidarité avec les personnes touchées par la pauvreté. L'action se déroule à des dates différentes selon les régions et est soutenue par une centaine d'organisations partenaires, paroisses, groupes de jeunes, associations et initiatives de la société civile.

Cet événement fait partie intégrante du programme annuel de Caritas : depuis 20 ans, les Caritas régionales attirent l'attention sur le thème de la pauvreté avec l'action " Un million d'étoiles ". Un jour de l'Avent, elles allument des bougies sur divers sites - places, marchés de Noël ou devant une église, formant ainsi des tapis de lumière qui symbolisent la cohésion et la solidarité. De nombreux sites proposent en outre un programme propice à la réflexion et adapté aux familles.

La pauvreté est souvent invisible et de nombreuses personnes se sentent isolées, surtout pendant la période de l'Avent et de Noël. Cette action est donc un signe clair de solidarité - avec chaque membre de la société, y compris ceux qui ont moins.

La pauvreté en Suisse reste une réalité

En 2025, la pauvreté reste un thème important en Suisse. Selon les derniers chiffres de l'Office fédéral de la statistique, environ 708'000 personnes sont touchées par la pauvreté monétaire, ce qui correspond à 8,1 % de la population. 336'000 autres personnes sont menacées de pauvreté, bien qu'elles exercent une activité professionnelle. Au total, environ 789'000 personnes vivent dans un ménage de working poor. Une personne seule touchée par la pauvreté dispose de moins de 2315 francs par mois.

Vous trouverez tous les lieux de l'action " Un million d'étoiles " sur caritas-regio.ch/un-million-d-etoiles

Caritas régionales : Les Caritas régionales en Suisse sont des associations indépendantes et autonomes. Elles s'engagent dans leurs régions respectives pour les familles touchées par la pauvreté et les personnes socialement défavorisées, indépendamment de leur nationalité et de leurs convictions.