Gala televisivo "Sports Awards" 2025 rinviato

Berna/Zurigo (ots)

A seguito dei tragici eventi verificatisi a Crans-Montana nella notte di Capodanno 2026, la SSR ha deciso di rinviare il gala televisivo "Sports Awards" 2025. Ulteriori informazioni sulla nuova data di svolgimento seguiranno a tempo debito.

In considerazione dei tragici eventi di Crans-Montana, la SSR ha deciso di rinviare il gala televisivo "Sports Awards" 2025 in segno di rispetto delle vittime e delle loro famiglie, nonché per la portata di questa catastrofe. Lo spazio di trasmissione riservato al programma previsto domenica sera sarà lasciato libero per un eventuale speciale. Gli "Sports Awards" 2025 e la premiazione delle atlete e degli atleti sono rinviati a un secondo momento, in primavera. Ulteriori informazioni su una possibile programmazione speciale e sulla nuova data di svolgimento degli "Sports Awards" seguiranno a tempo debito.

Susanne Wille, direttrice generale della SSR, afferma: "Seguiamo con grande partecipazione i tragici eventi di Crans-Montana. In queste ore difficili, i nostri pensieri sono rivolti alle vittime e alle loro famiglie".

Le richieste di informazioni saranno gestite esclusivamente dall'Ufficio stampa della SSR.