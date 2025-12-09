SRG SSR

La SSR prende atto della valutazione della COMCO

La scorsa primavera, la SSR e l'associazione svizzera degli editori SCHWEIZER MEDIEN (VSM) hanno concordato, nell'ambito di un accordo di principio stipulato per la prima volta, misure comuni per rafforzare il panorama mediatico svizzero. Con una richiesta di consulenza, le parti hanno sottoposto l'accordo alla segreteria della Commissione della concorrenza (COMCO) per un esame di conformità al diritto della concorrenza. La VSM, Médias Suisses e la SSR prendono atto che la segreteria della COMCO considera ammissibili molti elementi dell'accordo di principio, ma solleva riserve su alcuni punti relativi al diritto dei cartelli. Il dialogo avviato deve proseguire in modo costruttivo.

Con l'accordo di principio concluso la scorsa primavera, la SSR e la VSM si sono impegnate per la prima volta in misure comuni. Nel novembre 2025 anche Médias Suisses, l'associazione dei media privati della Svizzera romanda, ha ratificato questo accordo. L'accordo mira a un impegno congiunto dei media privati e di quelli finanziati con fondi pubblici su temi di politica dei media, a sostegno del sistema mediatico svizzero, in particolare su questioni rilevanti come l'utilizzo dei contenuti giornalistici da parte dei giganti tecnologici.

La COMCO contesta alcuni punti

La segreteria della COMCO ha sollevato obiezioni riguardo alle limitazioni dell'offerta online della SSR (ad esempio il limite di 2400 caratteri) e agli accordi relativi al blocco dei contenuti per i sistemi di intelligenza artificiale. Altri aspetti, come l'esame delle cooperazioni nel campo delle trasmissioni sportive o l'obbligo per la SSR di effettuare le proprie spese di marketing per l'offerta online e sui social media presso gli editori svizzeri, sono considerati ammissibili (cfr. lista in allegato).

Nel settore delle notizie online, la segreteria ritiene che esista un rapporto di concorrenza diretta tra la SSR e i media privati e considera quindi probabile che una restrizione dell'attività online della SSR rappresenti una limitazione della concorrenza non autorizzata.

Gli elementi modificati possono entrare in vigore in un secondo momento

La SSR la VSM e Médias Suisses continueranno a confrontarsi e, attraverso ulteriori trattative ("tavola rotonda"), analizzeranno insieme i singoli punti per discutere e definire future forme di collaborazione. Le parti dell'accordo giudicate ammissibili dalla COMCO rimangono in vigore. Quelle che richiedono modifiche entreranno in vigore successivamente. Se dovessero venire meno prestazioni contrattuali sostanziali, entrambe le parti dispongono di un diritto di disdetta. Al momento, nessuna delle parti intende esercitarlo.