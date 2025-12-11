SRG SSR

"Sports Awards" 2025: ecco le candidate e i candidati di altre tre categorie

Berna/Zurigo (ots)

In occasione degli "Sports Awards" 2025 l'attenzione è rivolta alle personalità sportive svizzere di maggior successo dell'anno appena trascorso. Dopo le nomine nella categoria "MVP" (Most Valuable Player), sono ora note anche le persone in lizza nelle categorie "Squadra", "Sportiva paralimpica o sportivo paralimpico" e "Allenatrice o allenatore". È inoltre stato annunciato l'accompagnamento musicale della diretta televisiva del 4 gennaio 2026, durante la quale il pubblico potrà assistere a performance di altissimo livello.

Domenica 4 gennaio 2026, nel corso della serata degli "Sports Awards", saranno premiate le personalità sportive svizzere di maggior successo dell'anno appena trascorso. Il voto online per la categoria "MVP" è aperto fino al 16 dicembre su sports-awards.ch. Ora sono state definite anche le persone nominate nelle categorie "Squadra", "Sportiva paralimpica o sportivo paralimpico" e "Allenatrice o allenatore". Sulla base di una preselezione del comitato di nomina, vari organi hanno potuto esprimere i loro voti.

Persone nominate per la categoria "Squadra"

Le migliori atlete e i migliori atleti di Swiss Olympic così come le redazioni sportive dei media nazionali e sportpress.ch hanno potuto scegliere fra le squadre di maggiore successo dell'anno. Le squadre nominate sono:

Franjo von Allmen/Loïc Meillard, sci alpino; oro mondiale nella combinata a squadre

Nazionale femminile, calcio; quarti di finale degli Europei

Nazionale maschile, hockey su ghiaccio; argento ai Mondiali

Nominato il trio d'eccellenza per la categoria "Sportiva paralimpica o sportivo paralimpico"

Nella categoria "Sportiva paralimpica o sportivo paralimpico", la scelta è stata operata dalle atlete e dagli atleti d'élite di Swiss Olympic, dalle atlete e dagli atleti paralimpici elvetici nonché dalle redazioni sportive dei media nazionali e da sportpress.ch. Le persone nominate sono:

Catherine Debrunner, atletica leggera paralimpica; campionessa del mondo nei 100, 400, 800, 1500 e 5000 metri, vittoria delle maratone di Tokio (record del percorso) e Londra

Marcel Hug, atletica leggera paralimpica; campione del mondo nei 5000 metri, vittoria delle maratone di Boston, Londra, Sydney (record del percorso), Berlino e Chicago

Flurina Rigling, paraciclismo; 2x oro mondiale (a cronometro e su strada), 3x oro mondiale (scratch sprint e corsa a eliminazione), argento mondiale (a cronometro su pista)

Persone nominate per la categoria "Allenatrice o allenatore"

Le sportive e gli sportivi svizzeri d'élite di Swiss Olympic, le allenatrici e gli allenatori facenti parte della Swiss Coaching, le e i responsabili dell'attività agonistica delle federazioni sportive, le redazioni sportive dei media nazionali e sportpress.ch hanno potuto selezionare le candidate e i candidati della categoria "Allenatrice o allenatore". Le persone nominate sono:

Florian Clivaz, atletica leggera; oro mondiale nei 100 metri a ostacoli, oro europeo e argento mondiale nei 60 metri a ostacoli (indoor) quale allenatore di Ditaji Kambundji, oro mondiale nei 60 metri a ostacoli (indoor) quale allenatore di Mujinga Kambundji

Patrick Fischer, hockey su ghiaccio; argento ai Mondiali quale allenatore della Nazionale svizzera maschile

Pia Sundhage, calcio;quarti di finale degli Europei quale allenatrice della Nazionale svizzera femminile

L'accompagnamento musicale è garantito dalla Zurich Film Orchestra, da Anna Rossinelli e da Kings Elliot

Le musiciste e i musicisti della Zurich Film Orchestra accompagneranno la cerimonia di apertura degli "Sports Awards" con celebri colonne sonore, sotto la direzione del maestro Pascal Tsering. Anna Rossinelli con "If You Don't Know" e Kings Elliot con "The Promise" completeranno l'accompagnamento musicale della trasmissione in diretta.