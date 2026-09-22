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Bibel TV zeigt die deutsche Free-TV-Premiere von "Brave the Dark"

Spannendes Endzeitdrama über Überleben, Zusammenhalt und gelebten Glauben - exklusiv auf Bibel TV

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Hamburg (ots)

Bibel TV zeigt am Samstag, 26. September 2026, um 20:15 Uhr ein bewegendes Drama nach einer wahren Geschichte. "Brave The Dark" erzählt von einem außergewöhnlichen Lehrer-Schüler-Verhältnis und davon, wie Mitgefühl, Beharrlichkeit und Vertrauen das Leben eines jungen Menschen grundlegend verändern können.

Schauplatz ist Lancaster County im US-Bundesstaat Pennsylvania im Jahr 1986. Der 17-jährige Nathaniel "Nate" Williams scheint auf den ersten Blick ein ganz gewöhnlicher Highschool-Schüler zu sein: sportlich, beliebt und mit guten Zukunftsperspektiven. Doch hinter der Fassade verbirgt sich eine erschütternde Realität. Nate ist Vollwaise, lebt heimlich in seinem Auto und kämpft täglich ums Überleben. Als er nach einem Einbruch verhaftet wird, drohen Schulverweis und Gefängnisstrafe - seine Zukunft scheint endgültig verloren.

Sein Englischlehrer Stan Deen erkennt Nates ausweglose Situation und versucht, ihm zu helfen. Er übernimmt Verantwortung für seinen Schüler, bezahlt dessen Kaution und bietet ihm ein Zuhause. Doch materielle Hilfe allein genügt nicht. Nate kann seine seelischen Verletzungen und traumatischen Erfahrungen nicht einfach überwinden. Gemeinsam beginnen Lehrer und Schüler einen schwierigen Weg, der von Rückschlägen, Zweifeln und der Hoffnung auf einen Neuanfang geprägt ist.

In den Hauptrollen überzeugen Jared Harris ("Chernobyl", "The Crown") als einfühlsamer Lehrer Stan Deen und Nicholas Hamilton ("Captain Fantastic - einmal Wildnis und zurück") als Nate Williams. Regisseur Damian Harris erzählt die Geschichte mit großer Zurückhaltung und emotionaler Tiefe. Statt einfacher Lösungen zeichnet der Film das glaubwürdige Porträt zweier Menschen, deren Begegnung ihr Leben nachhaltig verändert.

"Brave The Dark" ist mehr als ein klassisches Coming-of-Age-Drama. Der Film erzählt von der Bedeutung gelebter Nächstenliebe, von der Bereitschaft hinzusehen, wenn andere wegschauen, und von der Hoffnung, dass selbst tief verletzte Menschen eine zweite Chance erhalten können. Ohne moralischen Zeigefinger zeigt er, wie einzelne Menschen durch Mitgefühl und persönliches Engagement einen entscheidenden Unterschied machen können.

Mit "Brave The Dark" setzt Bibel TV seine exklusive Zusammenarbeit mit den Angel Studios fort. Der Film gehört zu einem Paket von zehn aktuellen Produktionen, deren deutsche Free-TV-Ausstrahlungsrechte Bibel TV gemeinsam mit Palatin Media erworben hat. Die Kooperation erweitert das Spielfilmangebot des Senders um internationale Produktionen mit gesellschaftlich relevanten Themen und starken Geschichten.

Sendetermin:

"Brave the Dark" - Deutsche Free-TV-Premiere

Samstag, 26. September 2026, 20:15 Uhr auf Bibel TV.

Über Bibel TV: Bibel TV ist ein christlich-ökumenisches Medienhaus mit Sitz in Hamburg und größtenteils durch Spenden finanziert. Neben dem 24-stündigen Fernsehprogramm und einem Programmheft gehören zu dem Angebot von Bibel TV eine Mediathek, verschiedene Apps und Social Media-Kanäle. Auf seiner Streaming-Plattform verbreitet Bibel TV auch christlichen Content anderer Anbieter (EWTN, Hope TV, K-TV). Über www.meingottesdienst.com/ überträgt Bibel TV Live-Gottesdienste aller christlichen Konfessionen mit über 120 Partner-Gemeinden. Bibel TV ist über ASTRA sowie in Deutschland über DVBT2 HD zu empfangen. Bibel TV ist eine gemeinnützige GmbH und hat 16 Gesellschafter, dazu gehören die katholische und die evangelische Kirche in Deutschland mit jeweils 12,75 % der Anteile.