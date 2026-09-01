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Bibel TV zeigt "The Mercy Ships" erstmals im deutschen Fernsehen

Neue Reality-Dokuserie nimmt Zuschauer mit an Bord der Hospitalschiffe "Africa Mercy" und "Global Mercy"- exklusiv auf Bibel TV

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Hamburg (ots)

Sie operieren Menschen, die sonst kaum Zugang zu medizinischer Versorgung hätten, leben teils monatelang auf einem Schiff und bilden zugleich eine internationale Gemeinschaft: Die neue Reality-Dokuserie "The Mercy Ships" erzählt vom Alltag der ehrenamtlichen Crew an Bord der Hospitalschiffe "Africa Mercy" und "Global Mercy". Bibel TV zeigt die zehn Folgen der ersten Staffel ab Freitag, 2. Oktober, ab 21:30 Uhr als Deutschlandpremiere.

Die Serie verbindet bewegende Patientengeschichten mit persönlichen Einblicken in das Leben an Bord. Im Mittelpunkt stehen die Menschen, die hinter den medizinischen Einsätzen stehen: Chirurgen, Pflegekräfte, Ingenieure, Köche, Kapitäne und Familien aus unterschiedlichen Ländern und Kulturen. Sie arbeiten gemeinsam daran, Menschen in benachteiligten Regionen Afrikas medizinische Hilfe und neue Hoffnung zu geben. Zugleich zeigt "The Mercy Ships" die ganz alltäglichen Seiten des Lebens auf einem Hospitalschiff - von Freizeit und Freundschaften bis zu besonderen Begegnungen und Herausforderungen, die das Zusammenleben auf engem Raum mit sich bringt.

Bibel TV: Nächstenliebe sichtbar und einem großen Publikum zugänglich machen

Mit der Ausstrahlung setzt Bibel TV bewusst ein Zeichen für den humanitären Gedanken und gelebte Nächstenliebe. Als christlicher Sender möchte Bibel TV mit "The Mercy Ships" die Arbeit von Mercy Ships und den Menschen dahinter einem möglichst großen Publikum zugänglich machen. Die Serie zeigt auf eindrückliche Weise, wie christliche Nächstenliebe konkret werden kann: Menschen stellen ihre Zeit, ihre Fähigkeiten und ihre berufliche Kompetenz in den Dienst anderer und helfen dort, wo medizinische Versorgung dringend gebraucht wird. Für Bibel TV ist "The Mercy Ships" damit mehr als eine Dokuserie über ein Hospitalschiff - sie erzählt von Barmherzigkeit, Verantwortung und der Bereitschaft, für andere da zu sein.

Was die Crew an Bord verbindet: Ihr gemeinsamer Glaube, der Wunsch zu helfen und professionelle Kompetenz

Damit rückt die Serie nicht nur die medizinische Arbeit von Mercy Ships in den Mittelpunkt, sondern auch die Motivation der Menschen, die sich freiwillig engagieren. Gemeinsamer Glaube, der Wunsch zu helfen und christliche Nächstenliebe verbinden die internationale Crew. Die Zuschauer erleben eine Gemeinschaft, in der professionelle Kompetenz und persönliches Engagement verschmelzen - und erfahren zugleich, was es bedeutet, Hoffnung und Würde zu schenken, wenn Heilung nicht immer möglich ist.

"Was Mercy Ships und diese Serie so besonders macht: Die Menschen und ihre Mission. Diese Menschen sind Freiwillige, die ihre Zeit schenken. Zwei Wochen, zwei Jahre, manchmal länger. Sie verlassen ihre Komfortzone, reisen oft um die halbe Welt, nur um für andere da zu sein ... Im Kern geht es bei Mercy Ships darum, den vergessenen Ärmsten dieser Welt Hoffnung und Heilung zu bringen", sagt Tracy Trost, Producer von "The Mercy Ships".

"The Mercy Ships" wurde von City Gate Entertainment für Angel Studios produziert. Die erste Staffel umfasst zehn Folgen; insgesamt sind zwei Staffeln mit jeweils zehn Episoden produziert, eine dritte Staffel ist in Planung. Bibel TV ist exklusiver Programmpartner für Deutschland und hat die Serie mit den Audio-, Sprach- und Video-Experten TransPerfect Media synchronisieren lassen. So ist eine hochwertige Fassung für das deutschsprachige Publikum entstanden.

Deutschlandpremiere ab dem 2. Oktober auf Bibel TV - jeweils freitags in Doppelfolgen nach "Don Matteo"

Die Deutschlandpremiere startet mit zwei Folgen am 2. Oktober: Während ein medizinischer Notfall die Crew in Alarmbereitschaft versetzt, begleitet die Serie auch ein Palliativteam bei seiner Arbeit mit Menschen, für die eine körperliche Heilung nicht mehr möglich ist. In den weiteren Oktoberfolgen geht es unter anderem um das Leben der Crew an Land und auf dem Schiff, einen Feueralarm, besondere Begegnungen mit Patienten, Familienmomente und die letzten Vorbereitungen vor der Abreise. Die Staffel endet am 30. Oktober mit dem Abschied von den letzten Patienten und einem großen Fest für die Crew.

Mit der Ausstrahlung führt Bibel TV seine bereits bestehende Medienpartnerschaft mit Mercy Ships konsequent weiter. Das internationale Hilfswerk betreibt seit mehr als 45 Jahren Hospitalschiffe und ermöglicht Menschen in Ländern Subsahara-Afrikas kostenlose chirurgische Behandlungen. Die überwiegend ehrenamtliche Crew an Bord kommt aus rund 60 Nationen. Neben medizinischer Versorgung gehören auch Bildungs- und Schulungsprogramme für Fachkräfte im Gesundheitswesen zum Engagement von Mercy Ships.

Sendetermine:

Freitag, 2. Oktober, ab 21:30 Uhr - Folgen 1 und 2

Freitag, 9. Oktober, ab 21:15 Uhr - Folgen 3 und 4

Freitag, 16. Oktober, ab 21:15 Uhr - Folgen 5 und 6

Freitag, 23. Oktober, ab 21:45 Uhr - Folgen 7 und 8

Freitag, 30. Oktober, ab 21:15 Uhr - Folgen 9 und 10

Über Bibel TV: Bibel TV ist ein christlich-ökumenisches Medienhaus mit Sitz in Hamburg und größtenteils durch Spenden finanziert. Neben dem 24-stündigen Fernsehprogramm und einem Programmheft gehören zu dem Angebot von Bibel TV eine Mediathek, verschiedene Apps und Social Media-Kanäle. Auf seiner Streaming-Plattform verbreitet Bibel TV auch christlichen Content anderer Anbieter (EWTN, Hope TV, K-TV). Über www.meingottesdienst.com/ überträgt Bibel TV Live-Gottesdienste aller christlichen Konfessionen mit über 120 Partner-Gemeinden. Bibel TV ist über ASTRA sowie in Deutschland über DVB-T2 HD zu empfangen. Bibel TV ist eine gemeinnützige GmbH und hat 16 Gesellschafter, dazu gehören die katholische und die evangelische Kirche in Deutschland mit jeweils 12,75 % der Anteile.