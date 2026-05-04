Fürstentum Liechtenstein

Liechtenstein und Belgien unterzeichnen ein Doppelbesteuerungsabkommen

Bild-Infos

Download

Vaduz (ots)

Regierungschefin Brigitte Haas und der Premierminister von Belgien, Bart De Wever, unterzeichneten am 4. Mai 2026 im Rahmen des 8. European Political Community (EPC) Summits in Jerewan ein Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) zwischen Liechtenstein und Belgien.

Das Doppelbesteuerungsabkommen regelt die Beseitigung der Doppelbesteuerung zwischen Belgien und Liechtenstein. Es schafft klare Rahmenbedingungen für natürliche und juristische Personen bei grenzüberschreitenden Sachverhalten. Dabei orientiert es sich am internationalen Standard der OECD und berücksichtigt die Anforderungen des OECD/G20 BEPS-Projektes (Base Erosion and Profit Shifting) zur Verhinderung von Steuerverkürzung und Steuervermeidung im grenzüberschreitenden Kontext.

Das Abkommen umfasst Regelungen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung bei den Einkommens- und Vermögenssteuern und sieht vor, dass zur Förderung grenzüberschreitender Investitionen bei Konzern-Dividenden, bei Darlehen zwischen Unternehmen sowie bei Lizenzgebühren keine Quellensteuern erhoben werden. Zudem werden die abkommensrechtliche Behandlung von Vermögensstrukturen, Investmentfonds und Pensionsfonds geregelt sowie ein Verständigungsverfahren mit Schiedsklausel zur Lösung komplexer Doppelbesteuerungsfälle festgelegt. Der Informationsaustausch erfolgt nach dem internationalen Standard, wobei der automatische Informationsaustausch weiterhin über das Abkommen zwischen dem Fürstentum Liechtenstein und der Europäischen Union über den automatischen Austausch von Informationen über Finanzkonten zur Förderung der Steuerehrlichkeit bei internationalen Sachverhalten abgewickelt wird. Zudem wurde eine Vollstreckungsamtshilfe vereinbart.

Mit dem Abkommen erweitert Liechtenstein sein Netz an Doppelbesteuerungsabkommen und stärkt die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für Investitionen zwischen Liechtenstein und Belgien. Die Vereinbarung erhöht die Rechtssicherheit für Unternehmen und Privatpersonen und fördert die bilaterale Zusammenarbeit.

Weitere Bilder unter: www.regierung.li/medienportal