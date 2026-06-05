Bibel TV

Bibel TV Gesellschafterversammlung 2026

24 Jahre erfolgreiche Missionsarbeit und über 66.000 treue Unterstützerinnen und Unterstützer bestätigen Bibel TV auf seinem Weg in die Zukunft

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Hamburg (ots)

Auf der Gesellschafterversammlung von Bibel TV am 5. Juni 2026 wurde eine positive stabile Entwicklung des Medien- und Missionshauses konstatiert. Dass christliche Inhalte gesellschaftlich relevant sind, bestätigte auch die Verleihung des Public Value Status an Bibel TV durch die Medienanstalten.

Bibel TV: Eine starke Gemeinschaft von Unterstützerinnen und Unterstützern

In Zeiten, in der die gesellschaftliche Verunsicherung durch globale Kriege, Klimawandel und wirtschaftliche Krisen zunimmt, suchen Menschen nach einer vertrauten Orientierung. Bibel TV bietet hier mit seiner Plattform an wertebasiertem Content Zugang zu dem christlichen Glauben - auch für jene, die bislang keiner christlichen Kirche angehören oder sogar aus ihr ausgetreten sind. Eine treue Gemeinschaft von über 66.000 katholischen, evangelischen und freikirchlichen Unterstützerinnen und Unterstützern ermöglicht es Bibel TV, diese christliche Aufgabe zu erfüllen und diese weiter in die Zukunft zu entwickeln: Bibel TV versteht sich als eines der größten christlichen Missionswerke im deutschsprachigen Raum.

Die nächste Mission: NEXT MISSION

Die Leitfrage aller Aktivitäten bleibt: Welche Möglichkeiten bieten sich wo in den Medien, um Menschen einen einfachen Informationszugang zu Gott zu eröffnen, also was ist die nächste Mission, NEXT MISSION? Neben dem Fernsehsender und den Internetangeboten gehören die regelmäßigen großen Plakatkampagnen zu den Maßnahmen, welche die Bibel TV Stiftung gemeinnützige GmbH am Dienst für die Kirchen und die christliche Sache zusammen mit Zehntausenden von Unterstützerinnen und Unterstützer organisiert. Durch die Plakatkampagne "DIE ERINNERUNG an Gott 2026" mit über 40.000 Großflächenplakaten wird im Schnitt jeder Mensch im Land 6-10 Mal an Gott erinnert - durch die Unterzeile "Mehr in deiner Kirche oder bei Bibel TV"

Solide wirtschaftliche Basis

Auch wenn das Spendenvolumen mit einem leichten Minus von - 0,59 % gegenüber dem Vorjahr stagniert, kann Bibel TV dem allgemeinem Trend zu rückläufigen Spenden standhalten: Die Spenderinnen und Spender unterstützen Bibel TV auch unter den aktuell herausfordernden Rahmenbedingungen weiterhin zuverlässig. Das Spendenvolumen lag im vergangenen Geschäftsjahr bei 12.579.480,68 EUR. Der Erlös aus Werbeeinnahmen lag 2025 kumuliert bei 1.824.845,58 EUR. Dies entspricht im Jahr 2025 einem Gesamterlös aus Spenden und Werbung von 14.404.326,26 EUR.

Großes Vertrauen unserer Werbe- und Programmpartner

Um 9,12 % gewachsen sind speziell die Werbeerlöse im On-Air-Bereich, ein Ergebnis, das auf die konsequente Investition in neuen Content und das gewachsene Vertrauen unserer Werbe- und Programmpartner in unser Haus zurückzuführen ist. Zu den neuen Inhalten zählen u.a. die Warner Bros.- Serie "God Friended Me", die Fortführung der beliebten Krimiserie "Don Matteo" mit den Staffeln 7 und 8, die Verlängerung der Erfolgsserie "Ein Hauch von Himmel" sowie der Rechteerwerb von hochwertigen Spielfilmen aus der Produktion der Angel-Studios, außerdem neue Predigtreihen. Bibel TV kann so eine stabile und zukunftsfähige Entwicklung verzeichnen.

Unterstützt wird Bibel TV dabei von über 200 Content Partnern, die sich ebenfalls auf christliche Inhalte und Werte konzentrieren. Die Programmgenres reichen von regelmäßigen Live-Gottesdiensten über Lebenshilfe, Dokumentationen und Naturfilme bis zu christlichen Events, Serien und Spielfilmen und bilden damit das vollständige Spektrum eines Vollprogramms ab, das auch als Auswahl in der kostenlosen Premium-Mediathek zur Verfügung steht.

Public Value Status würdigt gesellschaftliche Relevanz von Bibel TV

Die Medienanstalten in Deutschland haben Bibel TV im Jahr 2025 mit dem begehrten "Public Value"-Status ausgezeichnet. Diese Entscheidung würdigt den besonderen Beitrag von Bibel TV zum gesellschaftlichen Mehrwert des Fernsehens in Deutschland: die verbreiteten Inhalte gäben Orientierung, förderten Toleranz und regten einen offenen Dialog über ethische, soziale und spirituelle Fragen an.

Nutzungs- und Reichweitenentwicklung

Die Reichweite ist im letzten Geschäftsjahr etwa gleich geblieben. Der Marktanteil am Gesamtmarkt konnte jedoch gegen den Branchen-Trend gesteigert werden, was auch auf die Investition in neue Inhalte und Angebote zurückzuführen ist.

Bibel TV "NEXT MISSION"

Die Frage ist von Anfang an: Was ist die nächste Möglichkeit, die nächste Mission, um Gott in der gegenwärtigen Welt sichtbar zu machen?

Unter dem Claim "NEXT MISSION" werden weiter verschiedene Maßnahmen dazu beitragen, den christlichen Glauben im öffentlichen Raum sichtbar zu machen und so neue und vor allem jüngere Zielgruppen anzusprechen. Dazu gehören u.a. auch die großen überregionalen Plakatkampagnen, die sowohl begleitend zu laufendem TV-Content als auch zu anderen Themen ausgespielt werden, um den Themen "Glaube" und "Gott im Alltag" Präsenz zu verleihen.

"NEXT MISSION" fungiert damit als Transformations-Hub von Bibel TV in die nächste Medien- und Mediennutzer-Generation: Content und missionarischer Anspruch von Bibel TV werden in multimediale Kanäle übertragen, und dort sowohl neu ausgespielt als auch neu generiert. Ein entscheidendes Element sind die Service-Angebote für Nutzer (wie z.B. die Bibellesepläne) und für externe christliche Medienhäuser auf der Bibel TV Streaming-Plattform.

Über Bibel TV: Bibel TV ist ein multimedial aufgestelltes, an christlichen Werten orientiertes Medienhaus mit Sitz in Hamburg. Zu seinen Angeboten gehören neben dem 24-stündigen TV-Vollprogramm das Programmheft, eine umfassende Mediathek sowie verschiedene Apps und Social Media-Kanäle. Außerdem bietet Bibel TV eine Streaming-Plattform für Live-Gottesdienste aller christlichen Konfessionen mit über 120 Partner-Gemeinden an: www.meingottesdienst.com/.

Das Fernsehprogramm von Bibel TV ist im deutschsprachigen Raum (D/A/CH) über ASTRA sowie in Deutschland über den digitalen Antennenstandard DVBT-T2 HD zu empfangen; außerdem im Web-Stream über https://www.bibeltv.de/livestreams/bibeltv/.

Bibel TV ist eine gemeinnützige GmbH und hat 16 Gesellschafter, dazu gehören die katholische und die evangelische Kirche in Deutschland mit jeweils 12,75 % der Anteile.