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Exklusiv auf Bibel TV: Deutsche Erstausstrahlung von "Bonhoeffer"

Bibel TV zeigt am 9. April um 20:15 Uhr das neu verfilmte Historiendrama um den Theologen und Widerstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer

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Hamburg (ots)

TV-Premiere: Am 9. April strahlt Bibel TV erstmals im deutschen Fernsehen das Historiendrama "Bonhoeffer" aus. Die Sendepremiere fällt auf den Todestag des evangelischen Theologen und Widerstandskämpfers Dietrich Bonhoeffer (1906-1945), der von den Nationalsozialisten ermordet wurde. Produziert wurde "Bonhoeffer" von den Angel Studios, in Deutschland ist er im Verleih von Kinostar. Die Dreharbeiten fanden in Irland und Belgien statt.

Filmemacher und Regisseur Todd Komarnicki hat in eindrucksvollen Szenen die Lebensgeschichte des jungen Theologen Dietrich Bonhoeffer neu verfilmt. Bonhoeffer trifft trotz tödlicher Repressalien während der Naziherrschaft eine radikale Entscheidung: Er kämpft für seinen Glauben und gegen die Machthaber des faschistischen Regimes. Als Pastor wird er zum aktiven Widerstandskämpfer und Mitverschwörer gegen Hitler.

Bonhoeffer ist sich bewusst, dass er diesen Entschluss mit seinem Leben bezahlen wird. Der Film zeichnet Bonhoeffers Entwicklung vom engagierten Christen zum aktiven Mitglied des Widerstands nach. Dabei thematisiert er persönliche Konflikte ebenso wie seine religiöse Überzeugung und stellt grundlegende Fragen nach Zivilcourage und moralischer Verantwortung. "Es gab wohl selten einen passenderen Zeitpunkt, um über den kritischen Punkt zu sprechen, an dem ein tief verwurzelter Glaube an Gott auf die Gewaltbereitschaft des heutigen politischen Klimas trifft", sagt Filmemacher Todd Komarnicki. "Mich beeindruckt, wie der Mut, der aus der Liebe Christi entsteht, Christen immer wieder dazu bewegt, der Dunkelheit standzuhalten - und wie vielfältig die Wege zum Sieg für diejenigen sein können, die bereit sind, ihr Leben dafür zu geben. Deshalb sprechen wir auch 80 Jahre nach seiner Hinrichtung noch über Dietrich Bonhoeffer. Seine Liebe wirkt bis heute nach."

Sendetermin:

Do., 09.04., 20:15 Uhr - Deutsche TV-Erstausstrahlung

Bonhoeffer. Spielfilm, USA 2024.

Buch und Regie: Todd Komarnicki. Darsteller: Jonas Dassler (Dietrich Bonhoeffer), August Diehl (Martin Niemöller), Moritz Bleibtreu (Karl Bonhoeffer), Flula Borg (Hans von Dohnany), Nadine Heidenreich (Paula Bonhoeffer) sowie David Jonsson und Clarke Peters.

Über Bibel TV: Bibel TV ist ein christlich-ökumenisches Medienhaus mit Sitz in Hamburg und größtenteils durch Spenden finanziert. Neben dem 24-stündigen Fernsehprogramm und einem Programmheft gehören zu dem Angebot von Bibel TV eine Mediathek, verschiedene Apps und Social Media-Kanäle. Auf seiner Streaming-Plattform verbreitet Bibel TV auch christlichen Content anderer Anbieter (EWTN, Hope TV, K-TV). Über www.meingottesdienst.com/ überträgt Bibel TV Live-Gottesdienste aller christlichen Konfessionen mit über 120 Partner-Gemeinden. Bibel TV ist über ASTRA sowie in Deutschland über DVBT2 HD zu empfangen. Bibel TV ist eine gemeinnützige GmbH und hat 16 Gesellschafter, dazu gehören die katholische und die evangelische Kirche in Deutschland mit jeweils 12,75 % der Anteile.