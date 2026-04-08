LID Pressecorner

Méthodes durables pour la culture de betteraves en Suisse

Communiqué aux médias du 7 avril 2026

Sucre Suisse SA

Méthodes durables pour la culture de betteraves en Suisse

Pour que la Suisse atteigne les objectifs climatiques de l’Agenda 2030, le secteur agroalimentaire est également impliqué. C’est pourquoi Sucre Suisse SA s’efforce de soutenir la culture betteravière dans ce sens. Un bilan des gaz à effet de serre a été établi sur près de 270 exploitations produisant des betteraves à sucre en Suisse et en Allemagne. Il servira de base pour développer les prochaines mesures de protection du climat chez les planteuses et les planteurs.

La culture et la transformation de produits agricoles génèrent des gaz à effet de serre. En ce qui concerne la production de sucre, ils surviennent lors des travaux des champs et au moment de la transformation dans les sucreries d’Aarberg et de Frauenfeld. Pour ce qui touche à la transformation des betteraves, Sucre Suisse SA a entrepris d’importants efforts il y a des décennies déjà. Par exemple, dès les années 2000, le mazout pour le chauffage a été entièrement remplacé par du gaz naturel. Dans un passé plus récent, la centrale à bois d’Aarberg et la solution de bioénergie à Frauenfeld ont constitué des étapes importantes dans la production d’énergies renouvelables. Ces mesures participent des efforts permettant d’atteindre les objectifs validés par l’initiative SBTi (Science Based Targets initiative) d’ici 2030. La prochaine étape consiste désormais à exploiter d’autres possibilités de réduction de CO2 dans la culture betteravière. À ces fins, nous avons établi le bilan climatique chez une partie des planteurs et des planteuses de betteraves à l’aide de l’outil WCFT (World Climate Farm Tool) mis à disposition par bio.inspecta. Au total, 237 exploitations en Suisse et 27 en Allemagne ont participé à l’étude.

Enseignements précieux pour l’avenir

Les résultats sont éclairants. Il a été constaté que les émissions provenant des engrais étaient proportionnellement à l’origine de l’empreinte carbone la plus importante de la culture de betteraves sucrières. Cela inclut les émissions provenant de la fabrication de l’engrais minéral ainsi que celles de protoxyde d'azote au moment de l’épandage de l’engrais sur les champs. À la seconde place, on trouve les émissions provenant du carburant des tracteurs et des moissonneuses. De bons rendements à l’hectare et un taux de sucre élevé sont cependant également déterminants pour abaisser l’empreinte carbone de la betterave à sucre. Avec les instructions appropriées, l’outil WCTF s’est avéré efficace et facile à utiliser.

Ces enseignements permettent à Sucre Suisse SA de rendre la culture de betteraves encore plus durable. Actuellement, elle met en place des mesures concernant l’engrais et le carburant en collaboration avec des planteuses et des planteurs motivés. Au cours de l’année dernière, le recours à du diesel HVO100 pour alimenter les moissonneuses a permis de récolter de précieuses informations concernant ce carburant écologique.

Personnes à contacter pour des informations complémentaires