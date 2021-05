Andermatt Swiss Alps AG

Medienmitteilung - Neue Mobilität in der Gotthardregion: Verein Alpine Mobility gegründet

Neue Mobilität in der Gotthardregion: Verein Alpine Mobility gegründet

Zusammen mit dem Mobilitätsanbieter mybuxi hat Andermatt Swiss Alps den Verein Alpine Mobility gegründet. Dessen Zweck ist es, nachhaltige Mobilitätsangebote für Einheimische, Beschäftigte und Gäste in der Gotthardregion zu entwickeln und anzubieten. Der Verein steht offen für weitere Mitglieder.

