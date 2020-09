TCM|Strategic

TCM|Strategic kommentiert Vereinbarung, Stamm- und wandelbare Vorzugsaktion von Digimarc Corporation im Wert von 53,5 Millionen USD zu erwerben

Coral Gables, Florida (ots/PRNewswire)

TCM|Strategic verkündet heute, dass eine Vereinbarung zum Kauf von Stamm- und wandelbaren Vorzugsaktion von Digimarc Corporation (NASDAQ: DMRC) im Wert von 53,5 Millionen USD erzielt wurde. Weitere Informationen zu dieser Transaktion entnehmen Sie bitte der heutigen Pressemitteilung von Digimarc.

Die Entscheidung von TCM|Strategic für diese Investition basiert auf zwei Schlussfolgerungen:

- Das Altgeschäft und das Wachstumsgeschäft sind heute beide jeweils mehr wert als der derzeitige Unternehmenswert des gesamten Unternehmens. - Für das Wachstumsgeschäft besteht nicht nur die Chance, sondern auch die hohe Wahrscheinlichkeit, dass es in Zukunft deutlich mehr wert ist.

Für interessierte Personen enthält dieses Informationsmaterial ausführliche Angaben, die diese Punkte unterstützen.

Durch diese Finanzierung ist Digimarc mit ausreichend Kapital ausgestattet, um die anhaltende Beschleunigung des Wachstums seines Barcode-Geschäfts sicherzustellen. Darüber hinaus sollte es ausreichen, um das Unternehmen ausreichend zu finanzieren, um rentabel zu sein, selbst wenn äußerst konservative Makro- und Mikro-Szenarien angenommen werden.

Aus diesem Grund gehen wir davon aus, dass Digimarc, wenn es das nächste Mal den Aktienmarkt betritt, die Anzahl seiner umlaufenden Anteile eher reduzieren anstatt erhöhen wird.

Da wir der festen Überzeugung sind, dass niemand ein Monopol auf gute Ideen gepachtet hat, freuen wir uns auf jegliche Kommunikation mit den Stakeholdern von Digimarc, während wir dem Unternehmen helfen, den erheblichen Wert dieser Plattform zu realisieren. Wir sind per E-Mail unter digimarc@tcmstrategicllc.com erreichbar.

Haftungsausschluss

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen (einschließlich solcher gemäß Section 21E des United States Securities Exchange Act von 1934, in der jeweils gültigen Fassung, und Section 27A des United States Securities Act von 1933, in der jeweils gültigen Fassung). Jegliche Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, könnten als zukunftsgerichtete Aussagen angesehen werden. Diese zukunftsgerichtete Aussagen enthalten unter anderem Aussagen zur erwarteten Durchführung der vorgeschlagenen Privatplatzierung von Stamm- und wandelbaren Vorzugsaktien von Digimarc Corporation, so wie hier beschrieben, zur künftigen geschäftlichen und finanziellen Leistung von Digimarc und zu den erwarteten Vorteilen der vorgeschlagenen Transaktion, sowie andere Aussagen, die durch die verwendeten Begriffe erkannt werden können, wie z. B. "werden", "erwarten", "glauben", "schätzen", "sollten", "könnten", "würden", "können", "beabsichtigen", "planen", "potenziell", "anvisieren", "vorhersehen", "prognostizieren", "Chance", "vorläufig", "Positionierung", "entwickelt", "erstellen", "anstreben", "fortlaufend", "positiv", "erhöhen", "fortlaufen" sowie Variationen oder ähnliche Wörter, Formulierungen oder Ausdrücke. Diese Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Überzeugungen von TCM|Strategic sowie auf Annahmen von und derzeitig verfügbaren Informationen zu TCM|Strategic, von denen viele außerhalb des Einflussbereichs von TCM|Strategic und Digimarc liegen. Die tatsächlichen Ergebnisse und künftigen Ereignisse können sich aufgrund von Risiken und Unsicherheiten deutlich unterscheiden, darunter Risiken bezüglich des Scheiterns der Durchführung der Transaktion, bezüglich Digimarcs Liquidität und Fähigkeit, betriebliche Kosten und Kapitalausgaben zu finanzieren, Risiken bezüglich möglicher Verzögerungen oder Fehlschläge bei der Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Digimarcs Produkten und Dienstleistungen, Risiken, dass Digimarc Kunden, Lieferanten und/oder Mitarbeiter nicht halten kann, Digimarcs Abhängigkeit von Dritten, und andere Risiken, die gelegentlich in den von Digimarc bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen aufgeführt sind, einschließlich der Jahresberichte auf Formular 10-K, Quartalsberichte auf Formular 10-Q und aktuelle Berichte auf Formular 8-K. TCM|Strategic lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung der Informationen in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ab, sei es aufgrund von neuen Informationen, künftigen Ereignissen oder sonstigen Gründen. Die Pressemitteilung stellt kein Kaufangebot und keine Aufforderung zu einem Verkaufsangebot von Wertpapieren oder eine Aufforderung zu einer Vollmacht dar.