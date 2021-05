Andermatt Swiss Alps AG

Medienmitteilung - Der Konzertkalender in Andermatt startet mit der Young Artist-Konzertserie

Der Konzertkalender in Andermatt startet mit der Young Artist-Konzertserie

Das Young Artist Concert Programme macht den Auftakt in eine Reihe von Konzerten in der Andermatt Konzerthalle. Das erste Konzert am 13. Mai ist mit Francesco Dominici Buraccini (Gitarre), Luna Vigni (Flöte) und dem Quartetto Eos. Die jungen Musikerinnen und Musiker sind ein Teil des Young Artist Förderprogramm.

