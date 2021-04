Andermatt Swiss Alps AG

Aussergewöhnlich grosse Artenvielfalt von Libellen auf dem Golfplatz in Andermatt

Der Andermatt Swiss Alps Golf Course ist naturnah konzipiert und wird so nachhaltig wie möglich betrieben. Fast 40 Prozent der Gesamtfläche des Golfplatzes machen das kantonale Naturschutzgebiet Bäz aus. Damit bietet der Golfplatz einen gewichtigen Raum für Biodiversität im Urserntal. Dies haben ver­schie­dene Monitorings von Tier- und Pflanzenarten bereits bestätigt. Die Bestandes­auf­nahme der Libellen im letzten Jahr zeigt, dass sich auch erstaunlich viele Libellenarten auf dem Golf­areal angesiedelt haben.

