Andermatt Swiss Alps AG

Weiterhin umweltverträgliche Bautätigkeit in Andermatt

Bild-Infos

Download

3 Dokumente

Weiterhin umweltverträgliche Bautätigkeit in Andermatt

Die Umweltauflagen für die Bautätigkeit in Andermatt Reuss werden korrekt umgesetzt. Das zeigen die Kontrollen in der Zone mit den sich im Bau befindenden Apartmenthäusern. Die Umweltbaubegleitung stellt sicher, dass während der Bauausführung in Andermatt Reuss die Umweltschutzauflagen berücksichtigt werden. Die Massnahmen für den Tier- und Pflanzenschutz auf dem Golfplatz Andermatt koordiniert die Fachkommission Ökologie.

***

The environmental requirements for the construction activities in Andermatt Reuss are being properly fulfilled. This is shown by inspections carried out in the zone containing the apartment buildings that are under construction. Environmental impact monitoring ensures that environmental requirements are being complied with during construction work in Andermatt Reuss. The Expert Commission for Ecology coordinates the measures to protect flora and fauna at the Andermatt Golf Course.

***

Le disposizioni in materia ambientale per le attività edilizie ad Andermatt Reuss sono state attuate correttamente. È ciò che confermano i controlli effettuati nella zona dei palazzi in costruzione. Il monitoraggio dell’impatto ambientale garantisce che durante l'esecuzione dei lavori di costruzione ad Andermatt Reuss vengono osservate le disposizioni per la tutela ambientale. Le misure per la tutela della fauna e della flora sul campo da golf di Andermatt sono coordinate dalla commissione ecologia.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Medienmitteilung im Anhang.

Freundlich grüsst

Stefan Kern

Stefan Kern Chief Communication Officer Andermatt Swiss Alps AG Gotthardstrasse 12 | 6460 Altdorf

Phone +41 41 874 88 33 I Mobile +41 78 663 29 63 s.kern@andermatt-swissalps.ch