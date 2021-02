Open Vault

Cablenet aus Zypern nutzt OpenVault für Abonnenten-Insights

Hoboken, New Jersey und Berlin (ots/PRNewswire)

SaaS Marketing Dashboard zur besseren Abstimmung zwischen Nutzung und Breitbandpaketen

Die zypriotische Cablenet Communication Systems PLC hat ihre Nutzung von SaaS-Lösungen von OpenVault und OpenVault Europe erweitert, um die Kundenzufriedenheit durch eine bessere Abstimmung von Nutzungs- und Breitbandpaketen zu erhöhen.

Cablenet nutzt die Marketing-Dashboard-Lösung von OpenVault, um gemeinsam mit den Kunden die Breitbandgeschwindigkeiten zu ermitteln, die für das Nutzungsverhalten der einzelnen Abonnenten am besten geeignet sind.

Die Vereinbarung ist der jüngste Schritt in einer mehrjährigen Zusammenarbeit zwischen Cablenet und OpenVault, einem führenden Anbieter von Branchenanalysen und Technologielösungen für Breitbandbetreiber, sowie dessen hundertprozentiger Tochtergesellschaft OpenVault Europe. Cablenet hatte zuvor die Lösungen Operations & Analytics, Policy und CommsPlus von OpenVault eingesetzt, um mehr Einblick in die Netzwerknutzung zu erhalten, ein datenbasiertes Netzwerk- und Verkehrsmanagement zu ermöglichen und die Kommunikation mit den Abonnenten zu optimieren.

"Mit unserer Verpflichtung, allen unseren Kunden Download-Geschwindigkeiten ab 100 Mbit/s oder mehr zur Verfügung zu stellen, stellen wir sicher, dass jeder Kunde über eine leistungsstarke technologische Grundlage verfügt", so Panayiotis Kouloumbrides, Chief Core Networks Officer bei Cablenet. "Die Erweiterung unserer Vereinbarung mit OpenVault wird uns helfen, mit Kunden zusammenzuarbeiten, die nachweislich größere Anforderungen haben, damit sie ihre Geschwindigkeiten an ihre individuelle Nutzung anpassen können."

"Cablenet hat eine Vorreiterrolle bei der Bereitstellung schnellerer Services für seinen gesamten Kundenstamm übernommen", sagt Mark Trudeau, CEO von OpenVault und OpenVault Europe. "Unsere fortgesetzte Beziehung wird ihnen helfen, das Wachstum eines digitalen Zyperns zu beschleunigen, in dem die Abonnenten die Technologien und Lösungen wählen können, die es ihnen ermöglichen, Erfahrungen zu genießen, die ihren Erwartungen entsprechen."

Informationen zu Cablenet

Cablenet ist der einzige unabhängige alternative Telekommunikationsanbieter in Zypern, der Breitband-, Festnetz- und Fernsehdienste über seine eigene Kabelinfrastruktur sowie Mobiltelefonie anbietet.

Für den Heimgebrauch ist Cablenet Vorreiter in Sachen Breitbandverbindungen und bietet Internetgeschwindigkeiten von bis zu 300 Mbit/s. Zusätzlich zu den Heimdiensten bietet Cablenet qualitativ hochwertige Dienste an, die auf der Grundlage der Bedürfnisse aller Ebenen von Geschäfts- und Firmenkunden entwickelt wurden; egal, ob es sich dabei um kleine und mittlere Unternehmen oder große Konzerne handelt. Cablenet bietet ein umfangreiches Angebot an Breitband-Internetzugangsprodukten (symmetrische oder asymmetrische optische, Koaxialkabel-, xDSL-Technologie), Point-to-Multipoint-WAN-Dienste sowohl lokal als auch international, Cloud-Dienste und Festnetztelefoniedienste.

Informationen zu OpenVault

OpenVault und OpenVault Europe GmbH sind marktführende Anbieter von Breitbandtechnologie-Lösungen und datengestützten Einblicken in das weltweite Breitband-Nutzungsverhalten. Die Cloud-basierten SaaS-Lösungen und -Tools der Unternehmen helfen Dienstanbietern, die Netzwerkleistung zu optimieren, den Umsatz zu steigern und die Kundenzufriedenheit zu verbessern. OpenVault und OpenVault Europe aggregieren und analysieren die daraus resultierenden Marktdaten, um unvergleichlich granulare Einblicke in die Verbrauchernutzung zu erhalten, die zur Vorhersage von Breitbandtrends für Privat- und Geschäftskunden genutzt werden können.

Weitere Informationen finden Sie unter openvault.com.

